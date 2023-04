“No le robé, le arranché”: las indignantes declaraciones de ‘Maldito Cris’ antes de ser liberado en 2022, tras asalto

Wanda, la novia de Maldito Cris y su papel en la banda delincuencial. Latina

El sanguinario ‘Maldito Cris’, cuyo nombre real es Cristopher Fuentes Gonzales, principal sospechoso de asesinar a Luis Manrique Pizarro, sereno de Surco, estuvo antes involucrado en el 2022 en un asalto a una persona dentro de un negocio de Lima norte.

Recientemente se reveló extractos de la resolución que hizo posible su liberación, la cual contiene indignantes declaraciones que brindó a las autoridades policiales, tras ser capturado con una arma de fuego en su poder y varios celulares, producto del ‘raqueteo’ diario al que se habría dedicado.

De acuerdo a un informe del noticiero de America TV, ‘Maldito Cris’, en ese momento con 25 años, ingresó violentamente a una panadería de Los Olivos. Ya al interior sacó una pistola de la marca Glock, apuntó a una persona al rostro sin ninguna contemplación y le arrebató el celular.

Cristopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', es sindicado de ser autor del asesinato del sereno Luis Manrique Pizarro, en Surco. (Lima Gris)

“Una vez que ingresó al local, sacó el arma y nos apuntó a todos”, narró a los agentes policiales uno de los testigos afectados, quien temió por su vida, pues pensó que el delincuente venezolano podía dispararles en cualquier momento.

“Yo no quise entregar mi celular; entonces, él me apuntó a la cara y rastrilló su arma de fuego. Tiré el celular y me escondí debajo de la mesa”, narró otro de los afectados, quien también creyó que perdería la vida a manos de ‘Maldito Cris’.

Las investigaciones revelaron que el presunto hampón salió raudo de la escena, pero fue localizado por el GPS del dispositivo sustraído. Durante su intervención, se le encontró al menos 16 celulares de última generación, de diversas marcas y modelos, y el arma de fuego con la que presuntamente encañonó a las personas en la panadería.

Alias 'Maldito Cris' no solo estaría involucrado en el asesinato del sereno de Surco, sino también en al menos otros cinco muertes.

Reducido y temiendo que su situación legal pueda complicarse, ‘Maldito Cris’ habría negado tajantemente que fuera el poseedor de la pistola Glock y solo reconoció que ingresó a arranchar el celular a una persona.