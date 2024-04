Samahara Lobatón presume nuevo departamento promocionando marca: “New home”

Samahara Lobatón presume nuevo departamento. IG

Después de ser desalojada del lugar donde vivía con Bryan Torres, Samahara Lobatón dejó ver en sus redes sociales que ya tiene un nuevo departamento, donde vivirá solo con su hija, fruto de su relación con Youna. Como se recuerda, la hija de Melissa Klug espera un segundo bebé, pero ha preferido no hablar al respecto.

El altercado entre Lobatón y Torres escaló cuando, según reportes de ‘Amor y Fuego’, ella lanzó las pertenencias del cantante por la ventana. Bryan Torres, a través de un enlace con ‘Magaly TV La Firme’, informó que ya no tenía una relación con la influencer y confirmó que esperaba un hijo de él.

Respecto al lugar que compartía con Samahara Lobatón, el cantante adelantó que era casa de sus padres y que ella se tenía que ir, pese a haber cubierto los gastos de la remodelación. “Eso voy a aclarar. Yo lo dejé todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la cama, puso la parte de las maderas de la cocina. La verdad yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, la verdad nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados”, fueron las palabras del salsero.

Asimismo, señaló que Samahara se llevará todo a su nuevo hogar y él le pagará 8 mil soles por lo invertido. Dicho y hecho, ‘Amor y Fuego’ captó cuando la joven se retiraba del lugar para enrumbarse en su nueva vida.

“Hoy imágenes exclusivas porque Samahara Lobatón ya sacó todas sus cosas de casa, la desalojaron, abandona esa casa”, dijo Rodrigo González, conductor del programa de espectáculos de Willax TV.

En las imágenes se ve al camión de mudanza llevándose las pertenencias de la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón tiene nuevo hogar

El 26 de abril, Samahara Lobatón compartió en una historia de Instagram, una foto que revelaba parte de su nueva residencia, acompañada de la frase “New house”. El post incluía una mención a una marca, en lo que aparenta ser un gesto de agradecimiento por su nuevo comienzo y alimentando rumores de un supuesto canje.

La imagen mostraba un espacio amplio y luminoso, decorado con muebles elegantes que prometen una nueva vida alejada de los conflictos previamente enfrentados.

En otra historia, dejó dos mensajes, uno para Dios y otro para su primera hija. “Oye Dios, soy yo otra vez. Gracias”, se puede leer. “Mi hija cree que soy la mujer más fuerte del mundo, lo que no sabe es que es gracias a ella”, dice el otro mensaje para su pequeña.

En una de sus recientes emisiones de Magaly TV La Firme, Magaly Medina dejó de lado las críticas para aconsejar a la hija de Melissa Klug. Para la conductora, la expareja de Bryan Torres debe recibir terapia.

“Pero hay personas que están ciegas, están tan mal, esta chiquita está tan mal que deberíamos de hacer un pedido solidario de ayuda terapéutica para ella. Porque ya que sus padres no han podido con ella, yo creo que ahora que ella está expuesta en el mundo de la farándula, es un influencer, deberíamos de pedirle a ella que de una forma consciente y madura vaya a terapia. Porque esta agresividad y esta dependencia emocional, está en capacidad de atraer personas tan tóxicas como ella en su vida, no la van a llevar por buen camino”, indicó el pasado 23 de abril.

“A mí me da mucha pena por Samahara Lobatón porque es una chica joven. No me cae mal, yo la he visto en ‘La Casa de Magaly’. Es divertida, tiene lo suyo, pero lamentablemente en cuestión de relaciones ella debería de mantenerse sola por mucho tiempo, aunque decirle esto ya es bastante tarde porque ahora está embarazada de un tipo que la acaba de dejar anoche en televisión nacional, la canceló, en televisión nacional anoche su enamorado de hace unos meses porque ni siquiera tienen un año saliendo le dijo adiós, chau, no quiero saber nada de ti”, manifestó.