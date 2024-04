Ducelia Echevarría se despide entre lágrimas de ‘Todo Se Filtra’: cuál es el motivo de su salida

Ducelia Echevarría deja entre lágrimas la conducción de 'Todo Se Filtra'. | Panamericana Televisión

Ducelia Echevarría, exchica reality y reconocida figura de la televisión peruana, protagonizó un conmovedor un momento al anunciar su salida del programa ‘Todo Se Filtra’, del cual era co-conductora junto a Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’.

La noticia se dio a conocer en una emisión reciente del magazine, generando sorpresa entre sus seguidores. El comunicado dejó a los espectadores preguntándose sobre las razones detrás de su decisión y los próximos pasos en su carrera profesional.

“Quería agradecer a Panamericana Televisión y a los dos programas que me han abierto la oportunidad de estar aquí. De hecho, los voy a extrañar muchísimo. Estoy agradecida por este escaloncito (en mi carrera) que me hicieron crecer en la conducción”, expresó la joven.

Ducelia Echevarría deja la conducción de 'Todo Se Filtra'. | Captura/Panamericana Televisión/Difusión

La despedida de la modelo oxapampina no estuvo exenta de emociones, ya que, visiblemente afectada, compartió su tristeza por tener que dejar el equipo del programa y, en particular, a su colega. Su gratitud hacia su compañero fue evidente, destacando el apoyo, los consejos y el cariño recibido desde su incorporación a ‘Todo Se Filtra’.

“Has sido una persona muy bonita conmigo, agradecerte por los consejos y cariño. Los voy a recordar por siempre. De vez en cuando espero poder visitarlos”, añadió.

¿Por qué Ducelia Echevarría renunció?

La razón detrás de la renuncia de Ducelia Echevarría se centra en su deseo de explorar nuevas oportunidades y proyectos que, según explicó, requieren de su total dedicación y esfuerzo. Siendo una figura pública con un vasto seguimiento en las redes sociales, anunció que se embarcará en campañas importantes y un viaje significativo, el cual describió como un pilar para la apertura de nuevas puertas en su carrera.

Ducelia Echevarría fue una de las figuras principales de 'Esto es Guerra'. América TV

“Me salió un viaje super importante, quiero que estén atentos a mis redes sociales. Estoy feliz por esta oportunidad porque sé que a partir de este viaje se abrirán muchas puertas más. Entonces, se vienen campañas muy interesantes”, dijo la modelo.

El apoyo y buenos deseos no se hicieron esperar por parte de su compañero de conducción, Kurt Villavicencio, quien expresó su agradecimiento en nombre de la producción y el equipo de ‘Todo Se Filtra’. “Te vamos a extrañar, muchos éxitos, pero me queda la intriga de a dónde se va Ducelia”, añadió ‘Metiche’.

Este cambio marca un punto de inflexión no solo para la joven, sino también para el programa, que deberá adaptarse a la ausencia de una de sus caras más reconocibles.

Ducelia Echevarría es modelo, conductora de televisión. (Foto: Instagram)

Ducelia Echevarría y su experiencia con productor de ‘EEG’

El productor general de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo, fue acusado de agresiones físicas y verbales hacia dos empleados de América TV, según se ha informado. Los hechos habrían tenido lugar en los estudios del canal en Pachacamac.

Estas acusaciones se suman a una serie de controversias que han rodeado al conocido empresario televisivo en los últimos tiempos. En el detalle del parte policial, presentadas ante la comisaría local el pasado 5 de abril, se menciona a una mujer de 26 años y a un hombre de 30 años, quien trabaja como camarógrafo del programa, como las presuntas víctimas de estos actos de violencia.

Al respecto, Ducelia Echevarría expresó que estos comportamientos no son ajenos a quienes han trabajado cerca de él, insinuando así que la violencia y el trato indebido eran conocidos entre bastidores. La joven, en sus declaraciones, sugirió que la dinámica laboral y los contratos de los empleados podrían estar contribuyendo al silencio frente a estos abusos, indicando un problema sistémico dentro de la producción del programa.

Ducelia Echevarría cuenta su experiencia ante denuncias contra Peter Fajardo | Todo se filtra - Panamericana TV

“Esto de los gritos y de los tratos, para mí, es normal. No me sorprende y no es algo bueno. Cuando yo estaba en ese ambiente, yo normalizaba esas situaciones, las cuales entiendo ahora que no es normal, que no se debe hacer. Claramente, cuando salí de ese programa, no he recibido ese tipo de situaciones”, dijo.