María Fe Saldaña anuncia que perdió el bebé que esperaba con Josimar: “Me estresé demasiado”

María Fe Saldaña, pareja del cantante salsero Josimar, confirmó en conversación con el equipo de ‘América Hoy’ que sufrió un aborto espontáneo. Ellos se habían mostrado bastante ilusionados con la noticia de la llegada de su segundo bebé para ella y el quinto para el artista, pero, lastimosamente, Saldaña perdió a su bebé.

Según comentó la propia María Fe en conversación con un periodista de ‘América Hoy’, todo lo sucedido lo atribuye al estrés que se llegó a generar por el escándalo mediático que se dio con Yanira Cárdenas, exesposa del cantante Josimar.

Se explicó que Cárdenas había acusado a Saldaña y a Josimar de orquestar un plan para obtener la nacionalidad estadounidense. Esta situación, según María Fe, complicó su embarazo al punto que terminó llevándola a perder al bebé que esperaba con el salsero.

“Perdí al bebé. Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé”, fue lo que comentó María Fe Saldaña en comunicación con ‘América Hoy’.

El dolor de María Fe tras la pérdida de su bebé

En declaraciones para el magazine de América TV, Saldaña expresó su dolor y frustración por la pérdida, mencionando el impacto negativo que tuvieron en ella las tensiones y el estrés.

María Fe Saldaña responde a expareja de Josimar.

“Esta situación de verdad me puso muy mal. Me estreso demasiado y todo se complicó. Pero bueno, seguimos para adelante. Dios sabe porqué hace las cosas”, manifestó la influencer quien señala que la presión y el estrés exacerbado por las acusaciones en su contra fueron factores determinantes que complicaron su estado de gestación.

Además, reveló que Josimar inicialmente le había pedido mantener en privado la noticia del aborto, pero ella sintió la necesidad de compartir lo sucedido, dada la expectativa que había alrededor de su embarazo.

“Josimar no quiso que lo cuente, pero yo siento que tenía que decirlo porque mucha gente estaba muy contenta por mi embarazo”, comentó María Fe bastante apenada por la noticia y las expectativas que se había hecho ella y su entorno.

Desde un inicio, tanto Josimar como María Fe Saldaña se habían mostrado bastante ilusionados y emocionados por la llegada de un nuevo bebé a su familia, compartiendo la noticia en sus redes sociales. Pero, de un momento a otro todo cambió y ahora pasan un momento muy duro tras la pérdida de su bebé.

“Y cada día más grande”, fue lo que dijo Josimar en sus redes sociales, anunciando así que María Fe se encontraba nuevamente en la dulce espera. El mensaje estaba acompañado de una foto de la influencer luciendo su barriga. Asimismo, María Fe también compartió algunas fotos mostrando su pancita. Todo ello cuando estaban felices con la noticia.

Josimar anuncia que María Fe Saldaña está embarazada esperando el segundo bebé de ambos.

¿Qué pasó entre Yadira Cárdenas y Josimar?

Como se sabe, Josimar se separó de María Fe Saldaña y la dejó en Perú estando ella embarazada de su primera hija. El cantante se fue a Estados Unidos para impulsar su carrera musical, pero, estando allá conoce a Yadira Cárdenas, con quien se casó a finales de 2021.

Pasaron algunos meses hasta que el cantante decidió empezar con su gira internacional y lo hizo en Colombia, si bien Cárdenas comentó que le dijo para acompañarlo, el cantante le dijo que no. La sorpresa fue que, estando en Colombia, María Fe Saldaña aparece por allá con su bebé y su madre, evidenciando una reconciliación entre ellos.

“Sí, la verdad que me costó aceptarlo pero todo está más que claro”, fue lo que dijo yadira Cárdenas ante el programa de ‘Magaly Tv La Firme’, afirmando que hubo un plan desde el inicio entre Josimar y María Fe para que solo logren conseguir los papeles de la residencia americana.

Yadira también mostró algunas conversaciones que tuvo con María Fe Saldaña el 8 de agosto de 2022, donde la joven le afirmó que no regresaría con el artista. “Conmigo él no va volver ni hoy ni mañana, eso lo tenemos claro... habla con él, lleguen a un acuerdo, salven esa relación”, fue lo que le dijo Saldaña.

Josimar se casó con la cubana - norteamericana Yadira Cárdenas, en diciembre del 2021. Dos años después, el salsero revela lo que pasó.

Pasado el tiempo, Cárdenas ha señalado que ya logró sanar las heridas y todo lo que sufrió con Josimar. “Ya perdoné, con esa persona de lejitos. Yo no sabía quién era, pero gracias a Dios salió de mi vida”, dijo, aunque le pidió antes de que empiece una nueva vida con la influencer, que primero pague las deudas que tiene con ella y con su cuñado.

“Lo de su supuesto matrimonio pues qué bien por él pero primero debería pagar la deuda que dejó aquí, no solo a mí sino a otra persona que confió en él y le ayudó cada vez que necesitaba plata... me molesta que se llene la boca de decir que va hacer la fiesta por todo lo alto cuando le debe plata a la gente... si te digo esto es para que no se haga el vivo y el que tiene tanta plata, primero que pague lo que debe antes de presumir”, puntualizó Yadira Cárdenas, quien reveló que su cuñado invirtió más de 50 mil dólares en la carrera del cantante.