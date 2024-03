María Fe Saldaña enfurece con exesposa cubana de Josimar: “Que lo supere y me deje tranquila”. | América Hoy.

Yadira Cárdenas, exesposa cubana de Josimar, decidió pronunciarse sobre los recientes anuncios del salsero. Como se sabe, el cantante tendrá un quinto hijo y se casará con María Fe Saldaña en Estados Unidos.

A la extranjera no le habría gustado dicha información, por lo que se contactó con un programa de espectáculos para arremeter contra el músico, asegurando que tenía una deuda con ella y otro conocido.

Sin embargo, no fue lo único que dijo, ya que mencionó que Josimar no quiso divorciarse de ella en un primer momento. “Gracias a Dios ya me divorcié de esa cosa, me costó trabajo, ya que no quería que le metiera el divorcio y el señor no quería firmarlos”, expresó.

Josimar admitió que dejó a María Fe Saldaña.

Además, aseguró que el motivo por el que el cantante no quería divorciarse era por los papeles para la residencia, ya que ahora solo tendrá un permiso de tres años. “No quería firmar por la residencia porque la que él tiene ahora solo es temporal, de 3 años”, añadió.

Luego de conocerse estos detalles, el programa ‘América Hoy’ se puso en contacto con María Fe Saldaña para saber su opinión. Ella no dudó en arremeter contra Yadira Cárdenas por haber asegurado que ellos armaron un plan para quedarse con la nacionalidad americana.

“Ella dice que nosotros teníamos un plan y eso es falso, eso es difamarnos, yo jamás me metí”, dijo la futura madre de la última hija del cantante. Además, aseguró que Josimar nunca se negó a firmar el divorcio.

Josimar reveló qué pasó con Yadira Cárdenas, la cubana con la que se casó en Estados Unidos en el 2021. | América HOY / Instagram

“Ella mandó el divorcio y Josimar se lo contestó. Después llegó una carta de qué día era la audiencia de divorcio, yo lo acompañé a Josimar a firmar esos papeles hasta Orlando. Ahora le pregunto yo a ella ¿cuándo Josimar no quiso firmar esos papeles?”, dijo la joven.

Finalmente, María Fe Saldaña le pidió a Yadira Cárdenas que deje de mencionarlos en diferentes programas de televisión, pues ellos en estos momentos se encuentran atravesando un momento especial, así como ella lo hace con su nueva pareja.

“Que ella nos deje tranquilos, no le hemos hecho nada. Ella está embarazada, tiene un nuevo novio, entonces que respete a su familia y deje de hablar de la mía, que lo supere y me deje tranquila, a mí sobre todo”, añadió.

María Fe Saldaña se defiende de Gianella Ydoña. (Instagram)

Cubana le responde a María Fe Saldaña

Al enterarse de las recientes declaraciones de la pareja de Josimar, Yadira Cárdenas también le respondió fuerte y claro. La cubana señaló que María Fe Saldaña no quería que siga hablando porque sabía que sería perjudicada, además la invitó a comunicarse con ella para contarle lo que el músico le decía sobre ella cuando no estaban juntos.

“Me da risa porque ellos saben que estoy diciendo la verdad y al parecer tienen miedo de que siga hablando. Yo no tengo nada que superar. Y mejor que se quede callada si no quiere que yo misma la llame y le cuente todo lo que su prometido me decía y hablaba conmigo, ya ella estando en este país”, indicó.