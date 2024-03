¿Las AFP siguen siendo la opción más rentable? Así cambió la rentabilidad ante la complicada coyuntura de los últimos años

Las AFP viven su momento más crítico, entre detractores, congresistas que validan retiros y el MEF y otras entidades en contra de seguir sacando dinero de las pensiones. ¿Siguen siendo rentables? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Congreso/MEF/Shutterstock

Este 2024, las AFP viven su momento más crítico en Perú. Un predictamen en la Comisión de Economía del Congreso ha recogido diversos proyectos de ley para reformar y modernizar el sistema previsional peruano, con foco también dentro de las administradoras privadas de pensiones (inclusive abriendo el panorama para que otras entidades financieras puedan manejar estos fondos previsionales de los ciudadanos). Esta propuesta se da en un contexto en que el SPP (Sistema privado de pensiones) no está garantizando unas pensiones dignas al futuro, sin una posibilidad de asegurar un pensión mínima, fallando en dar soluciones para el aporte de más peruanos, y, en general, teniendo la imagen de que ha fracasado —el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que “solo si viviéramos 140 años va a alcanzar lo que tenemos o vamos a tener que trabajar más (años)”

En esta coyuntura también está la posible aprobación de un nuevo retiro de los fondos, de 4 UIT (S/20 mil 600), en el Congreso, que significaría que, según representanes de las AFP, siete millones de peruanos sacarían los fondos destinados para su vejez, y se calcula que unos S/34 mil millones saldrían de estas cuentas (siendo este el séptimo retiro ya que se aprobaría). Así, según calcula la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), esto podría sumar a un total de S/122 mil 100 millones, juntando los seis retiros anteriores.

Es cierto que con este retiro más trabajadores se quedarán sin saldo en sus cuentas inviduales de capitalización, lo que significa que se “comerían” antes la rentabilidad que tendría que estar aumentando para las pensiones, que era el fin de estos produtos de las AFP. Sin embargo, ciertas versiones de congresistas como José Luna, de Podemos Perú, señalan que se puede ganar más rentabilidad con un depósito a plazo fijo en entidades como bancos, cajas o financieras. ¿Pero esto es así? ¿Siguen siendo las AFP las opciones más rentables? Infobae Perú conversó con dos expertos para saber qué ha pasado con la rentabilidad de estas entidades que manejan los fondos para la vejez de casi 10 millones de peruanos.

La rentabilidad de las AFP: un vistazo en los últimos años

Tanto el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) manejan datos, que publican libremente en sus webs, sobre la rentabilidad de las AFP. Cualquier usuario puede ingresar y verificar cuál ha sido esta en el último mes, y inclusive ver cuál ha sido en la misma empresa donde tiene su cuenta individual de capitalización (CIC) así como el fondo en el cual estos montos son invertidos (como se sabe, según el riesgo que se quiera tomar, esta inversiones varían).

‘Grosso modo’, la rentabilidad que otorgan estas empresas ha sufrido varias bajas en los últimos años y meses. Es cierto que del 2021 al 2022 sufrió de sus peores caída, pasando de un promedio del año de 10,07% a -11,18%. Sin embargo, en el último año, según las cifras de rentabilidad real del BCR, esta ha rebotado a un 0,19% en 2023. En 2024, la rentabilidad de enero y febrero de los fondos acumulados ha estado en 5,80% y 8,10%, respectivamente.

Asimismo, el número de afiliados con los años ha ido en constante crecimiento; sin embargo, el valor de los fondos, según el BCR, tuvo una caída también en el 2020, con la pandemia por COVID-19. Como se sabe, durante este periodo se aprobaron los primeros cuatro retiros de AFP, de diferentes tipos. Del 2019, cuando los fondos sumaban en cojunto S/173 mil 328 millones se paso a S/163 mil 329 millones; es decir, se perdieron casi S/10 mil millones (S/9 mil 999 millones).

Los retiros han tenido un impacto en los fondos. Sin embargo, como se ve en el gráfico la rentabilidad real de las AFP ha sido variable, según los mismos datos que consigna el BCR a través de los años. En el 2023, tras la apertura en rojo, luego de un 2022 con todos los meses con rentabilidad real negativa, en junio empezó a crecer la rentabilidad del sistema, llegando a 6,90% en diciembre. En total, un promedio simple de estas cifras, dan un rentabilidad real de 0,19% para ese año.

Infobae Perú conversó con Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quien tuvo una visión no solo crítica de las AFP sino en general del manejo desde los últimos gobiernos y la regulación.

“Si algo sabemos los economistas respecto a la evolución de la rentabilidad y el comportamiento general del sistema previsional privado es que ha sufrido de una severa falla regulatoria. Esta, contrariamente a lo que muchos sostenían, ha sido destructiva; sobre todo debido a los últimos cambios legales provenientes del Congreso. Si hoy día el sistema previsional está en muy mala forma, eso se debe fundamentalmente a la pésima regulación y en los ‘asaltos’, si cabe el término, que han venido del Estado peruano”, critica duramente Adrianzén.

Sin embargo, para el decano de la UPC esto también tiene que ver con los retiros de los fondos de pensiones. Dado que en la pandemia por COVID-19 se aprobaron que la gente disponga de este dinero para su vejez —en vez de que se aprobaran “subsidios”, como señala el economista—, esto trajo que “la gente se quede sin jubilación, pero además trajo que el valor de fondo se reduzca nominalmente solamente entre el 2019 y el 2023 en casi 30%”.

“Pero si somos crueles y lo ponemos en términos ‘reales’, este pierde valor, solo hasta el año pasado, en 60% en dólares constantes, y más todavía en términos por afiliado. Eso ha llevado al sistema actual a una situación tremendamente complicada, en la cual el sistema sigue vigente porque se le inyecta gente a un ritmo tres veces mayor al decrecimiento demográfico”, sentencia el decano de la UPC.

¿Es la AFP más rentable que un depósito a plazo fijo?

Estos días, en diferentes medios, el congresista José luna Gálvez, de Podemos Perú, uno de los más vocales impulsores del retiro AFP en el Parlamento, ha repetido una idea que ha resonado: que las AFP dan una menor rentabilidad que un depósito a plazo fijo.

Por eso, Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, respondió sobre este tema a Infobae Perú, en base a términos de la rentabilidad nominal (a diferencia de la real, esta no se mide afectada por la inflación).

“La rentabilidad nominal de los últimos 12 meses de las AFP ha sido alrededor de 11%, (sin inflación, para comparar con un depósito a plazo fijo). Pero la rentabilidad promedio anual histórico, en sus 30 años, a diciembre de 2023, es 10,29%, anual. Y ningún depósito a plazo te paga 10%, que yo recuerde en los últimos 10 años”, sentencia Carrillo, y desmiente lo dicho por el congresista Luna Gálvez.

Pero el experto en Finanzas reconoce que han habido años buenos y malos, pero que en el promedio histórico y en los últimos doce meses “el fondo AFP rinde mas que un depósito a plazo”.

A puertas del debate para aprobar el séptimo retiro AFP

Si un afiliado saca su AFP, no debería afectar a las otras Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) de otros afiliados. ¿Es es realmente así? Para Adrianzén, el sistema privado de pensiones, “en una sociedad o una fuerza laboral cada vez más envejecida o un porcentaje de gente mayor a los 65 años trabajando, es una bomba de tiempo”. Pero que “no podría resistir ni el último retiro sin entrar a problemas mayores”.

Jorge Carrillo también respondió sobre lo que le puede esperar a los usuarios del fondo privado de pensiones con respecto a este nuevo retiro, que está pendiente de debatirse en el Pleno del Congreso, el último paso antes de su aprobación. Ante esto, el especialista es claro en que “cualquier retiro de fondos como el que se pretende aprobar va en contra de la reforma del sistema de pensiones que el mismo Congreso busca impulsar, ya que reduce los fondos previsionales y genera menores pensiones en el futuro”.

Sin embargo, esto no solo afectaría a los afiliados que retiren hasta 4 UIT (S/20 mil 600) si se aprueba esta medida, sino que tendrá dos efectos diferentes que tocarán a más peruanos. Primero, que los retiros podría reducir temporalmente la rentabilidad de los fondos de todo el sistema privado, aumento de la inflación y el tipo de cambio en el corto plazo, y también da la posibilidad de que se rebaje la calificación crediticia del país por parte de clasificadoras de riesgo internacionales —debe acotarse igual que, según Julio Velarde, presidente del BCR, este retiro AFP “no tendría mayor impacto inflacionario”, pero de todas maneras se mostró en contra —.

Además de estos efectos, Carrillo sostiene que “estos retiros, al ocasionar menores pensiones de jubilación futuras, requerirán de un mayor gasto público por parte del Estado en el largo plazo, lo cual se traducirá en una mayor carga fiscal (más tributos) para todos los peruanos”.

Por su parte, Adrianzén comenta lo siguiente: “Según algunas cifras, hay más de 3 millones de peruanos que han retirado y ya no tienen jubilación. Y esperan que usted le pague la jubilación con mayores impuestos y tienen la ilusa visión de que les van a dar una jubilación social en el futuro, habiendo 11 millones de futuros miembros de lo que salga de la fusión que hará la nueva reforma previsional. Así que, señores, tengan muchos hijos”, sentencia.

Los que se quedan (con su dinero en las AFP)

El decano de la UPC califica de la propuesta para validar un retiro AFP en el Congreso como una “medida populista muy destructiva, con responsabilidad de Fuerza Popular. Es el directo responsable, y como furgón de cola, el señor Luna Gálvez”.

Sin embargo, a pesar del contexto actual al que ha llevado no solo la regulación que el economista señala, sino las propuestas que califica de populistas, sí sostiene lo siguiente: “¿Qué debe hacer quien está en el sistema? Bueno, en mi opinión, si sale el último retiro (”saqueo”), debe retirar los S/20 mil. Si tiene 65 años, debe poner su plata a buen recaudo. Y si es amante de riesgo, puede quedarse. (...) No ando yo recomendando retiro a nadie, pero no le tengo confianza a una regulación tan irreponsable”, sentencia.

“Están aportando a un fondo cuya rentabilidad ya es negativa desde hace tres años. (...) Me van a decir, no, el último año ha rebotado. Claro, pero miramos los tres años y miramos la caída de los tiempos de Castillo y Vizcarra que fue enorme. La rentabilidad depende de lo macro, y esto ha caído en declive; mientras, la regulación siempre ha sido mala, y junto a una economía también en declive, la rentabilidad cae no porque las AFP sean malas sino fundamentalmente por el Gobierno. Parte de los efectos del sistema regulatorio es que en el pasado no ha permitido la diversificación del riesgo; ergo no ha permitido que la rentabilidad sea menos dispersa. Aquí lo que tenemos es un monumental ejemplo de fracaso del mercado, con una maravillosa narrativa anti-AFP’”, explica Adrianzén.

Sin embargo, por su lado, Jorge Carrillo no recomienda un retiro AFP. Pero si concede que hay momentos extremos en que esto sí debería optarse. “Si realmente lo necesita para sobrevivir, bueno no hay de otra. Es eso o no poder subsistir. Pero si no es un tema de subsistencia, yo no recomendaría sacarlo, por la rentabilidad que ha tenido en los últimos años, y porque hay que guardarlo para la jubilación”, agrega.

Una mirada al futuro

Carlos Adrianzén tiene una visión crítica y trágica de la situación actual de fondos privados de pensiones, la coyuntura y las decisiones de las autoridades con respecto a los últimos años. “Siento una gran preocupación cuando veo a los congresistas y a sus asalariados salir a decir (cuando veo a la gente de Fuerza Popular) que los obligan. Corrupción es ocupar un cargo público para el que el funcionario no está capacitado. Y en esto califica gran parte del Congreso, y gran parte de los ministros, históricamente”, opina.

Pero el decano de la UPC aún ve que hay solución, que no solo queda con confiar en que las personas tengan mucho hijos para asegurar su subsistencia en el futuro.“La solución nunca pasa por quebrar contratos. Se deben detener inmediatamente estos retiros (”implican la vergüenza de usar como subsidio un fondo previsional”), ver la forma de indemnizar a los dañados. Transitar hacia un sistema previsional no compulsivo [no obligatorio], donde hayan más ofertas de ahorro y de jubilación. Entender que la mayor parte de la fuerza laboral, más de la mitad, no puede o no tiene capacidad de ahorro. Y a ellos les hemos dado la espalda en los últimos años. Cuando el Perú deja de crecer, la gente tiene ingresos menores y por lo tanto no puede tener jubilación. No hay magia”, concluye Carlos Adrianzén.