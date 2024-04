“Devuelve el reloj, voy a salir a la prensa”: video inédito confirma mentira de Wilfredo Oscorima sobre Rolex y delata a Dina Boluarte

Fuente: Cuarto Poder

Una entrevista inédita difundida por Cuarto Poder este domingo confirma que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, mintió sobre los relojes Rolex lucidos por la presidenta Dina Boluarte y echa más luces sobre una versión que puede complicar a la mandataria en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta en el Ministerio Público.

La conversación, que data del jueves 21 de marzo, fue registrada en el estudio del abogado Humberto Abanto, quien defiende legalmente a la autoridad regional. “El reloj que adquirí el año pasado lo hice para regalar a una familiar muy querida [...] muy cercana, la realidad en la que vivimos no me permite decir nombres”, dijo al mostrar la joya.

Ahora se sabe que esa “familiar” era, en realidad, la jefa de Estado, quien usó ese Rolex desde junio del año pasado en más de una veintena de actividades oficiales. Se trata del Datejus 36, que destaca por el brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y por la combinación del oro rosa.

Se sabe, además, que Oscorima le entregó ese artículo de lujo —y posteriormente, otros dos— porque le “preocupó” su imagen como mandataria. Sin embargo, en esa entrevista dijo lo contrario. A continuación, un extracto:

Usted que la ha visto muy seguido, ¿en algún momento identificó un Rolex?

No, ni siquiera me he percatado, voy a conversar con ella

¿Nunca le vio un Rolex?

Nunca, nunca, la presidenta tiene alta sensibilidad social.

La información que manejamos es que le regalo más de un Rolex a la presidenta

Mira, yo no me baso en dichos, me baso en evidencias y yo, por tanto, puedo responder sobre dichos, discúlpame.

Oscorima dijo que compró Rolex para una "familiar muy querida" (Cuarto Poder)

Nunca hablo con Boluarte sobre los Rolex

Ni una vez. No me baso en dichos, sino en evidencias [...] He pedido que me entreguen en una bolsa de regalo y así se lo he entregado. [Para traerlo a la entrevista] le he dicho ‘devuélveme el reloj, voy a salir a la prensa’, eso es todo. Aquí está el reloj, que investiguen sobre ello [...] Tengo mucha familia, es numerosa y regalo cosas, pero esta persona es muy especial.

¿A esa persona le ha hecho otros regalos parecidos?

Por favor, si usted sigue haciendo preguntas no voy a responder [...] yo con mi dinero puedo hacer lo que me da la gana [...] No sé cuál es el modelo de la presidenta

¿Es una coincidencia?

No sé, usted lo ha visto. Por salud mental no veo noticias [...] ¿Usted cree que voy a dañar mi cerebro viendo eso?