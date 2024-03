El modelo real del Rolex de Dina Boluarte, su costo y un dato clave que podría delatarla, según una coleccionista

Fuente: Tiktok maggiemayoficial

Uno de los relojes de lujo no declarados por la mandataria Dina Boluarte es un Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 en oro rosa, un modelo exclusivo y “nuevo”, según la coleccionista peruana Maggie May, que difundió este martes un video en TikTok donde detalló las particularidades del artículo.

“Mi colección no es tan extensa como el de la presidenta. Tengo cinco relojes, cuatro de los cuales son Rolex. Si ustedes entran a la página de Rolex van a poder configurar el reloj como quieran [...] El de ella es de doble tono, yo todavía estoy esperando el mío [con esas características], ya que para esto hay listas de espera”, señaló al inicio del clip, que se ha viralizado en las plataformas sociales.

La coleccionista, que trabaja en el rubro inmobiliario en Alemania y antes fue reportera de Latina TV, mencionó que este modelo destaca por el brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y, sobre todo, por la peculiar combinación del tono en oro rosa y acero. Su precio exacto es 14.775 dólares, más de 54.000 soles, según su cálculo.

“Para conseguir los Rolex me tuve que poner en una lista de espera de varios años [...] porque no es tan fácil como que entres a una tienda y te vendan uno. Si ella dice que los ha comprado hace tiempo, ya sabemos que por lo menos ese modelo no [ha sido], porque es nuevo”, mencionó.

Maggie May en un video difundido en TikTok

“Lo segundo es que para conseguir esa clase de configuración normalmente tienes que esperar mucho, y si los ha adquirido en los últimos años, eso dice que probablemente los haya comprado en el mercado de segunda mano a un precio bastante mayor al de tienda, ojo, porque el valor de estos modelos suben”, matizó.

A continuación, deslizó un detalle que podría dar luces a la investigación que ha iniciado el Ministerio Público contra la gobernante por presunto enriquecimiento ilícito. “En las cajas de Rolex no solo viene el manual de uso, sino una tarjeta donde te dice cuándo se vendió ese reloj y a quién se le vendió. [...] Si ella quisiera demostrar que lo compró tal año, podría hacerlo”, dijo.

“Ese dato me parece útil y creo que podrían utilizarlo si quieren comprobar algo, me parece que por ahí deberían comenzar. Sería un punto fundamental para saber cuándo se compró sus relojes. [...] Esos relojes son una inversión a largo plazo porque no se devalúan y la inversión crece. Son piezas bastante costosas y a mí también, como peruana, me interesa saber de dónde sacó la plata [para adquirirlos]”, zanjó.

El abogado Joseph Campos, defensa de la mandataria, ha calificado la pesquisa de “inconstitucional” y cuestionó al Ministerio Público por actuar “como caja de resonancia” de un medio de comunicación. “¿De dónde viene la situación ilícita? Y si se lo han regalado, ¿dónde está la ilicitud?”, replicó en una entrevista con Canal N, sin responder por qué su patrocinada no declaró los artículos.

Investigada

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el detalle de los pagos “por todo concepto” que ha recibido Boluarte desde julio de 2021 a marzo de 2024, cuando pasó de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social a jefa de Estado, con un salario mensual que varió de S/ 30 mil a S/ 16 mil.

Fuente: Canal N

El requerimiento de urgencia también comprende el envío de fotografías y videos relacionados con los 15 relojes, incluidos los Rolex, que usó en eventos protocolares, como reveló La Encerrona en un programa que originó la pesquisa por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

Tras el destape periodístico, la gobernante señaló la semana pasada que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años. “Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró.

El Rolex, cuyo valor supera tres veces el sueldo mensual de la presidenta, no fue incluido en la declaración de bienes que obligatoriamente deben realizar los funcionarios. Un experto consultado el último fin de semana, por América Televisión, identificó otros dos artículos de la misma marca de lujo usados por Boluarte en actos oficiales.