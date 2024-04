Retiro CTS: Hay 12 proyectos y un dictamen en Comisión de Trabajo, ¿hasta cuándo proponen plazo para acceso?

Las propuesta más cercana de aprobarse en el Congreso permitiría que se acceda a la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso/Andina/Carla Patiño Ramírez

Con la reciente presentación de un nuevo proyecto de ley para validar un retiro de CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) de los trabajadores formales en Perú, ya son doce los proyectos que plantean esta medida en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.

Sin embargo, mientras se acumulan estas iniciativas, siguiendo la historia legislativa de los retiros AFP (del que se han presentado al menos 28 proyectos de ley) ya hay un dictamen aprobado en la comisión, el cual el pasado 27 de febrero ha sido acordado para que pase a “orden del día”.

Como se recuerda, el plazo para retirar CTS, mediante una ley anterior, era el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué nuevas fechas se plantean en estas iniciativas del Congreso y cómo se ha pronunciado el Ejecutivo?

Ya son doce los proyectos para retirar el 100% de la CTS inclusive hasta el 2026. Esto es lo que se sabe de estas iniciativas en el Congreso. - Crédito Composición Infobae Perú/Andina

¿Hasta cuándo se plantea que se acceda a retiro de CTS?

Ya son cinco bancadas del Congreso que plantean que se extienda el plazo para que los empleados formales del Perú pueda retirar su CTS, el beneficio de los trabajadores, que consisten en los montos acumulados de los depósitos, dos por años, que realizan los empleadores y que suman un sueldo extra —este no es un descuento a los sueldos, como sí lo es la AFP—. El 4 de abril, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay presentó el proyecto número doce, el primero de su partido Fuerza Popular, para aumentar el acceso a la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024.

Otros seis proyectos más plantea este mismo plazo (dos de ellos ya se están incluidos en el dictamen de la Comisión de Trabajo que espera debate en el Congreso); tres proponen que se pueda retirar la CTS hasta fines del 2025, y uno que sea hasta el 2026. Estos son todos los proyectos y quiénes los presentaron.

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 4 de abril de 2024, por Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 27 de marzo de 2024, por Elva Julón (Alianza Para el Progreso)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 21 de marzo de 2024, por José Paso (Somos Perú)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, presentado el 28 de febrero de 2024 por Segundo Quiroz (Perú Libre)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 27 de febrero de 2024 por Edgar Reymundo (Juntos por el Perú)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 21 de febrero de 2024 por Segundo Montalvo (Perú Libre)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 7 de febrero de 2024 por Rául Doroteo (Acción Popular)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 23 de noviembre de 2023 por Jorge Coayla (Perú Libre)

Retiro AFP de 4 UIT y retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 6 de octubre de 2023 por Luis Aragón (Acción Popular)

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 9 de junio de 2023 por Flavio Cruz (Perú Libre), recogido en dictamen

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, presentado el 26 de mayo de 2023 por Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), recogido en dictamen

Retiro CTS hasta el 31 de diciembre de 2025, presentado el 16 de mayo del 2023 por Jorge Luis flores (Acción Popular), recogido en dictamen

Retiro CTS: Como se recuerda, este beneficio social pudo ser accedido hasta 31 de diciembre de 2023. - Crédito Composición Infobae/Andina

Dictamen para retiro CTS está pendiente a debatirse

Los tres primeros proyectos que se presentaron para ampliar este plazo en mayo y junio del 2023 (las propuestas 05311/2022-CR, 05185/2022-CR y 05009/2022-CR, presentadas por los parlamentarios Flavio Cruz, Alejandro Soto y Jorge Luis Flores, respectivamente), están incluidos en un dictamen ya aprobado por la Comisión de Trabajo y permitirían el retiro hasta el 31 de diciembre de 2024.

Este dictamen, que recoge los proyectos de ley que se elaboraron bajo la justificación de “cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19″, se acordó que pasé a “Orden del día” por el Consejo Directivo, en sesión del 27 de febrero de 2024.

Sin embargo, tanto el ministro de Economía, José Arista, como el de Trabajo, Daniel Maurate, se han mostrado en contra de esta medida. “La CTS un sistema en el cual tú retiras en función a tu al periodo en que cambias de trabajo y y no encuentras trabajo. Ese fondito te permite vivir digamos esos 5 o 6 meses de para obligada que vas a tener. Pero en la medida en que se aceleran estos, yo creo que no es una buena idea, porque los fondos no han sido creados para atender tu necesidad de caja, sino para atender este problema de desempleo temporal que podrías enfrentar”, señaló el titular del MEF, mientras el líder del MTPE dijo que el agotamiento de estos recursos, sumados al posible retiro AFP dejaría desprotegidos a los trabajadores para el futuro.