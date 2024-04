“Esto no es Callao o La Victoria”: San Borja en contra de mural de Los Caballeros del Zodiaco pese a estar en propiedad privada

Pese a la negativa de varias personas por tener este mural en su vecindario, hubo otros que si le mostraron su apoyo y fascinación por la serie japonesa.

En la intersección de las avenidas Guido y Barajas, ubicadas en el distrito de San Borja, ha nacido una polémica que involucra a Los Caballeros del Zodiaco, al ganador de dos Récord Guinness y la quebrantación de derechos constitucionales.

El principal perjudicado es Jorge Luis Vázquez Flores, mejor conocido como ‘Jorge de Pegaso’. Él es un personaje conocido en el Perú y el mundo por ser el máximo coleccionista de objetos que involucran a Saint Seiya, personaje principal del mencionado anime creado por Masami Kurumada.

Precisamente, por el aniversario de los 20 años de que obtuvo el récord internacional, sumado a los 50 años desde que Kurumada se convirtió en mangaka y 30 años de la llegada de la serie japonesa al país, Jorge de Pegaso decidió rendirle tributo a la creación artística que le cambió la vida.

La Municipalidad de San Borja en contra del mural que prepara 'Jorge del Pegaso' y que guarda un significado especial para él.

Un mural y una multa

Para ello, no encontró mejor lugar para hacerlo que en su propiedad. Así, contrató a un artista y desde el pasado lunes 1 de abril comenzó con el pintado de un mural en la pared de su casa, sin pensar que la Municipalidad de San Borja tocaría su puerta con una amenaza de multa.

“Primero llegaron los vecinos, habían algunos que pasaban y me felicitan, pero otros me insultaban muy indignados a mí y al pintor, le tiraron sus baldes y le dijeron que esto no puede estar aquí, que esto no era el Callao o La Victoria, que no se pueden hacer graffitis”, contó en diálogo con Infobae Perú.

“Yo le dije al pintor que no haga caso y que siga. Pero, a la media hora, llegó personal de fiscalización para confirmar que se está haciendo el mural. Les dije que lo hago por un tema personal y que es una propiedad privada”, agregó.

Sin embargo, los funcionarios ediles volvieron a acudir a su domicilio para dejarle un acta en la que se señala que tiene cinco días para presentar sus descargos sobre los verdaderos motivos del mural, de lo contrario, le aplicarán una sanción económica del 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y eliminarían el gran dibujo de su propiedad.

“Dicen que es un muro con fines comerciales, creen que voy a poner un chifa, un nido, un gimnasio. Yo voy a volver a poner en mi descargo que no tiene nada de comercial, que no es un negocio, ni va a ser uno. Es un tributo por los aniversarios que cumplen Los Caballeros del Zodiaco”, lamentó.

“Hubo un vecino que pensó que eran cosas del diablo, le expliqué, le enseñé los dibujos, y recordó que era de la serie y me felicitaron", contó Jorge a Infobae Perú.

Quebrantación de derechos constitucionales

El municipio encabezado por Marco Álvarez Vargas, que llegó al sillón edil bajo el manto de Renovación Popular, estaría quebrantando varios derechos constitucionales si falla en contra de Vázquez Flores.

“No existe un permiso que te autorice a usar tu derecho de propiedad, que está a nivel constitucional. Uno es libre de usar y disponer de su propiedad como lo crea conveniente, así como de expresar su libre arte. Ninguna norma municipal u ordenanza puede estar por encima de la Constitución”, afirmó.

“Que la municipalidad se involucre en esto me parece un tanto exagerado y negligente, incluso, me siento vulnerado en cuanto a mi derecho de propiedad, a mi derecho de libre expresión del arte, y, por qué no, por el derecho del trabajo del señor artista”, acotó.

Al considerarse derechos que no pueden ser vulnerados por un municipio, Jorge del Pegaso tomará acciones legales en contra de la gestión del burgomaestre Álvarez.

“Voy a presentar mi descargo. Voy a esperar la respuesta dentro de la ley de la municipalidad y, en caso sea negativa, y quieran proceder con la multa, yo voy a apelar esta multa, obviamente”, aseveró.

“En caso que salga una resolución administrativa confirmando la multa, esa resolución yo la voy a llevar al juzgado. No está en su derecho prohibir o disponer de mi inmueble. No es ningún tema comercial, simplemente es un mural como cualquiera decora el interior o exterior de su casa”, continuó para este medio.

"Esto me perjudica bastante, porque al final le estoy pagando al artista, que es un genio de verdad. Él tiene su horario planificado, es un artista de la Escuela de Bellas Artes", lamentó a este medio.

Invitación al alcalde

Para Vázquez, Los Caballeros del Zodiaco significan un estilo de vida muy importante que lo ayudaron a reforzar valores como la solidaridad, el amor y la superación. “Por eso mismo no me quiero dar por vencido en tener un muro en tributo a una serie tan importante como esta”, explicó.