Metro de Lima tendrá nueva estación que conectará la Línea 1 y 2: ¿En qué distrito quedará?

- crédito composición Infobae Perú / Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseveró que se encuentra gestionando la ampliación del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima, ante el aumento de la demanda de pasajeros.

El concesionario de este servicio advirtió que se habría superado la capacidad máxima de los vagones en la hora punta. Por ello, se busca reducir la frecuencia de intervalo de los trenes de tres a dos minutos.

Para aumentar estas frecuencias de carreras, el 28 de diciembre del 2023, el concesionario de la Línea 1 presentó un informe técnico a nivel de perfil del proyecto de ampliación de la capacidad propuesta al MTC.

La Línea 1 del Metro de Lima se inauguró en el 2011, con estaciones que van desde San Juan de Lurigancho hasta Villa el Salvador - Crédito: Canal N

La propuesta plantea la construcción de la estación 28 de Julio, ubicada en La Victoria, que también servirá para unir el servicio con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Adicionalmente, se propone mejorar el sistema eléctrico, tener un nuevo material rodante, ampliar ciertos terminales. Además, se insiste en construir

En este contexto, se vienen realizando reuniones técnicas entre el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transportes para Lima y Callao (ATU), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), con el fin de viabilizar esta iniciativa.

Actualmente, la Línea 1 cuenta con 26 estaciones y recorre estos distritos de la capital: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Borja, Santiago de Surco, Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

Nuevas estaciones de la Línea 2

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, indicó que las tres próximas estaciones de la Línea 2, que formarán parte de la etapa 1B, serán inauguradas en el 2025.

La Línea 1 cuenta con dos tipos de trenes, los más antiguos son de color rojo - crédito Andina

Si bien las terminales Vista Alegre, Javier Prado y Municipalidad de Ate ya están culminadas, existen demoras en los trabajos por la arquitectura e instalaciones del equipamiento del sistema, informó el titular de la cartera a los medios de comunicación.

“Estamos trabajando para tener en el primer semestre del año 2026 las tres primeras estaciones ya listas y operando de forma tal que tengamos en total ocho estaciones operativas”, comunicó Pérez Reyes.

Esta etapa 1B cuenta con ocho terminales que se ubicarán en los distritos de El Agustino, La Victoria, Cercado de Lima, Breña y San luis: Plaza Bolognesi, Central, Manco Cápac, Cangallo, 28 de Julio, Nicolás Ayllón, Circunvalación y San Juan de Dios.

No obstante, estas obras todavía no tienen fecha de inauguración. El ministro de Transportes afirma que la construcción finalizará en el 2028, si es que no se presentan otro tipo de imprevistos.

La Línea 2 del Metro de Lima fue inaugurada con solo tres estaciones - crédito composición Infobae

“Cuando la obra comienza a desarrollarse, utilizan la tecnología de ‘cut and cover’. En cada estación hacen una zanja inmensa para desarrollar la infraestructura. Ahí comienza a aparecer un montón de interferencias, de infraestructura que no está mapeada. Ahí puedes hablar de semanas, a veces meses. Puede pasar lo mismo con la electricidad”, explicó.

Avances de la Línea 4

La futura Línea 4 del Metro de Lima tiene previsto conectar el oeste con el este de la ciudad, por lo que estará presente en los distritos de Ate, La Molina, San Borja, Santa Anita, San isidro, La Victoria, Pueblo Libre, Jesús María, Bellavista y San Miguel.

Por el momento, las estaciones Gambetta, Canta Callao y Bocanegra cuentan con un avance en sus obras civiles de un 54%, 16% y 4%, respectivamente.

Por otro lado, la estación Quilca fue elegida como el lugar mejor posicionado para construir un tunel subterráneo que conecte este sistema de transportes con el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta medida fue apoyada por la empresa Lima Airport Partners (LAP).