Caso Rolex: ¿Dina Boluarte se libera de responsabilidad al decir que joyas fueron regaladas?

Jefa de Estado utilizó lujosa joyería en distintos eventos oficiales. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

Ante el destape de los relojes Rolex y lujosas joyas utilizadas por la presidenta Dina Boluarte, la estrategia desde el Ejecutivo viró en distintas direcciones. Primero, se indicó que los objetos eran producto de sus ahorros; luego, que se trataban de imitaciones y, en la actualidad, se desliza que fueron regalos. ¿Estos cambios tienen que ver con minimizar su responsabilidad? El abogado Hugo Mendoza explicó a Infobae Perú si la insistencia en que son obsequios la liberaría de culpa ante la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, la dignataria es investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión en una declaración oficial. En este marco, se llevó a cabo el allanamiento por parte de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) y el Ministerio Público a la vivienda y despacho presidencial de la sucesora de Pedro Castillo.

El letrado explicó que decir que son regalos “no la exime de responsabilidad por el costo de estos objetos”. Recordó que, en ese caso, también estaba obligada a declararlos y que se suma un tema tributario.

“Al ser regalos, por la cantidad de los montos, deben ser formalizados mediante una escritura pública de donación y esto también genera sus impuestos, por lo que no hacerlo generaría también una posible defraudación tributaria”, sostuvo.

Fotografía de archivo de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. EFE/ Paolo Aguilar

Agregó que, de continuar con la estrategia de regalos, “la Fiscalía debe investigar de quiénes provino porque podría establecer una trazabilidad del beneficio posterior para la persona que regaló”.

“Por ejemplo, yo regalo algo, en este caso un reloj, y después me benefician con la licitación de una buena pro. ¿Cómo se ejecuta? Con recursos públicos, por lo que estaríamos frente a delitos de corrupción de funcionarios”, detalló.

“Súmale que si nos vamos a revisar con detalle ese papel o ese expediente de la contratación y se descubren gruesas irregularidades que hacen ver que había un direccionamiento, queda claro que este reloj puede ser entendido como una promesa, una ventaja para un tema de cohecho”, continuó.

Fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. | Andina

¿Dina Boluarte mintió?

El experto rememoró que, al ser consultada por uno de los relojes, la jefa de Estado sostuvo que corresponde a un “artículo de antaño, fruto de mi esfuerzo y trabajo”, por lo que, de concentrarse en la idea de regalos, se cometería el delito de falsedad genérica.

Este ilícito se aplica cuando se simula o altera la verdad de forma intencional y se genera perjuicio. “La mentira es un delito residual de toda la gama de las falsedades, […] por lo que quien altera la verdad, sea con palabras, hechos, o algún otro acto, califica claramente para un delito de falsedad genérica”, opinó.

Cabe mencionar que, desde que la polémica sobre sus lujosas joyas incrementó, la jefa de Estado adelantó que no se referirá al caso de manera pública. “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o presidente? Espero que no sea un tema sexista ni de discriminación”, mencionó y confirmó que se mantendrá en silencio hasta que asista a la Fiscalía.

En el mismo pronunciamiento aseguró ser “respetuosa de la acción fiscal” y negó rebeldía en el proceso. No obstante rechazó el allanamiento en su contra, al cual calificó de “inconstitucional, arbitraria, desproporcional y abusiva”. “Esta situación es sumamente grave y afecta los derechos de mi familia y gobernabilidad del país”, agregó la mandataria.