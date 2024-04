Marcelo Tinelli y la inesperada reacción al ver que confirmaron su ruptura con Milett Figueroa en Argentina

Marcelo Tinelli no confirma su ruptura con Milett Figueroa, y este sería el motivo, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 2 de abril, la presentadora Magaly Medina mostró un fragmento del programa ‘LAM’ de Argentina, donde la conductora argentina Yanina Latorre reveló información importante sobre una conversación que tuvo con Marcelo Tinelli esta mañana.

Durante esta conversación, abordaron el tema de Milett Figueroa y su relación con el reconocido conductor, además de sí él estaba molesto porque ella había confirmado la ruptura de su relación con la peruana a nivel nacional. Según Latorre, durante la charla Tinelli ‘se hizo el loco’ cuando le preguntó específicamente sobre Milett. Además, la panelista aseguró que la popular ‘Milechi’ siente odio hacia ella.

“Hoy a la mañana hablo con Marcelo. Sí, me mandó un audio hoy a la mañana, digo ya, me viene a quejar de que lo di por separado, nada. Me hiciste cagar de la risa anoche, cuando vos te dicen eso que está separado, no hablamos”, dijo en un inicio la presentadora de ‘LAM’.

Yanina también señaló que Marcelo le confirmó que tiene previsto quedarse 10 días más en España junto con sus hijos y que, por el momento, no tiene planes de regresar a Argentina. Además, prefirió evitar hablar más de la modelo peruana para no alimentar más especulaciones.

“Me contó que se va a quedar como 10 días más porque tienen que grabarse en la cancha viviendo, que viene para el otro fin de semana. Raro. Cuando le pregunto por Milett, no contesta”, aseveró.

La periodista también mencionó que la exchica reality no contestó su llamada telefónica, lo que sugiere que estaría molesta por haber anunciado el fin de su relación con Tinelli. “No contestó nada. Trato de contactarme con Milett, y ella me odia. No le gusta que yo la di por separado. Chicos, a ver o Marcelo o Milet contéstenos, diga están o no están juntos, no es tan difícil la pregunta”, acotó.

“Ya el silencio es raro, bueno, me dijo que está en Perú, porque viste que también se dudaba de si estaba en Argentina. Escuchen a lo que llegamos con Lam, tenemos el registro migratorio de Perú, Milet está en Perú pero también ahí está desaparecida y no da notas y no le contesta a nadie”, mencionó.

Magaly Medina revela que Milett Figueroa no responde entrevistas tras rumores de separación con Tinelli

En una emisión reciente de su programa, Magaly Medina reveló que su equipo de producción ha tratado de contactar a la modelo Milett Figueroa, quien ha evitado responder a las solicitudes de entrevistas tras los rumores de separación con Marcelo Tinelli. Asimismo, se intentó contactar al productor de ‘Bailando 2024′, pero no se obtuvo respuesta.

“Y eso es cierto, no da notas, no le contesta a nadie. ‘Papelito’ nos ha dejado en visto porque hemos pedido una entrevista con él o con ella que nos responda y ella no quiere hablar. Lleva desde el 17 de marzo acá en Perú, dijo que se regresaba para el 31 para pasar el cumpleaños de Tinelli, pero eso tampoco ha sucedido. Entonces ellos piensan que esto, que ya hay una separación o una crisis o una pelea”, sostuvo la periodista.