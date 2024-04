Magaly Medina alerta a Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli y sus viajes con las hijas: “No te llevó, él te dejó en Perú”

Magaly Medina alerta a Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli y sus viajes con sus hijas. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 1 de abril, la conductora Magaly Medina no dudó en abordar los intensos rumores en la prensa argentina acerca de la relación entre la modelo Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, destacando un posible distanciamiento entre ellos.

Este rumor se fundamenta en la ausencia de la exchica reality en el cumpleaños de Tinelli, donde él optó por pasar tiempo con sus hijas y su primo ‘El Tirri’ en lugar de llevarla consigo. A pesar de que la peruana había manifestado a la prensa local su intención de regresar a Argentina para celebrar esta ocasión especial con el presentador, finalmente pasaron el cumpleaños separados, generando aún más especulaciones sobre la situación de su relación. ¿Qué dijo Magaly?

“Aquí no nos ocupamos mucho de Milett porque su historia de amor no me parece tan romántica, vamos a decir la verdad, y Marcelo Tinelli es un hombre que ha tenido muchas mujeres, es prácticamente un mujeriego. Entonces, Milett tiene un historial que en este programa conocemos bien: cuando se fue a Argentina, buscaba algo nuevo y se involucró con el conductor de uno de los programas más conocidos en Argentina. Esto le dio beneficios para hacer desfiles, ser contratada y aparecer en la prensa de espectáculos y en la televisión”, dijo en un inicio.

En respuesta a esto, la presentadora de ATV hizo comentarios sobre las declaraciones realizadas por las conductoras del programa LAM, quienes calificaron de ‘patética’ la historia que Milett Figueroa dedicó a Marcelo por su cumpleaños. Además, estas revelaron que la peruana estaría molesta con el argentino debido a que no la incluyó en sus viajes a México y España.

“Pero hace unas semanas, creo que ella llegó a Perú y anunció que no estaba peleada con él en medio de rumores de separación. Dijo: ‘No, yo viajo el 31 para estar en el cumpleaños de Marcelo, nos vamos a encontrar. Él tiene que grabar en México, pero la prensa argentina está que arde. La prensa argentina la llama ‘ridícula’ y ‘patética’ por esta historia, porque ella le pone un mensaje de cumpleaños a Marcelo y él le responde”, agregó.

Magaly está convencida de que los comentarios de las periodistas argentinas son precisos y que la molestia de la peruana se debe a que no estaría contenta con el hecho de que Marcelo Tinelli haya priorizado a sus hijas en lugar de ella.

“Nos vemos prontito, amorcito mío”, y ella se pregunta por qué no quieren admitir que están separados, que están peleados. “Blanquear” significa evidenciar, y dice que ellos saben por qué esta gente está súper bien informada, siempre con datos certeros. Ella dice que del círculo cercano de Marcelo saben que ella está molesta porque él no la llevó a México. ¿Quién se fue a México a grabar? Bueno, él bien la pudo haber llevado, si dice estar bien enamorado.

“Porque ellos están recién en los primeros meses de enamoramiento, ya que para ellos sería un martirio cuando están recién iniciando una relación y están totalmente en esa magia loca de los primeros meses. Entonces, él no se la llevó y dicen que ahora está más molesta, porque además, él decidió no regresar a Argentina para celebrar su cumpleaños, sino que agarró y se fue a España, a Madrid, con sus hijos”, aseveró.

Magaly Medina alerta a Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli y sus viajes con sus hijas

Por último, Magaly Medina hizo fuerte advertencia a Milett Figueroa respecto a la relación que tiene con Marcelo Tinelli y su reciente preferencia al pasar su cumpleaños con sus hijas y no con ella. Medina sugiere que si Tinelli realmente valora a Milett, habría hecho más esfuerzos para incluirla en sus planes de viaje en lugar de dejarla en Perú mientras él disfrutaba en Madrid con sus hijas y su primo.

“Si quieres a una mujer, te la llevas a España. ¿Qué le cuesta eso a Marcelo? Nada, absolutamente nada. Pero, sin embargo, no la llevó. Lógicamente, todos sabemos que hay un orden de prioridades y si para él fue su prioridad irse solo a España y disfrutar con sus hijos, dejando a ella en Perú, entonces, hijita, no estás en la lista número uno de prioridades de tu novio. Hay otras personas, otros eventos.”

“En lugar de llevarte a ti, se lleva al primo. Pero Marcelo quiere estar en Madrid disfrutando solo con el primo. Ay, las noches en Madrid ofrecen mucho entretenimiento. Así que algo está pasando. Yo le hago caso a estos comentaristas argentinos porque siempre la tienen clarísima. No se andan con rodeos, trabajan en el mismo canal. No, ellas no se andan con cosas bonitas, ellas dicen las cosas tal cual”, agregó.

“Bueno, finalmente, Milett no te llevó; él te dejó en Perú. Porque así como pudo pagarle el pasaje al primo para que te vayas, te pudo haber pagado a ti, aunque sea desde Lima. Aunque hagas escalas en tres países diferentes, pero llegues finalmente a Madrid”, finalizó.