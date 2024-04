Desde Maricielo Effio hasta Cinthia Vigil: todas las denuncias que hicieron contra el Dr. Fong por mala praxis

Las denuncias que hicieron contra el Dr. Fong por las malas praxis que realizó a artistas. (Foto: Captura de IG)

El nombre del Dr. Fong vuelve a sonar con fuerza en los diferentes programas de televisión. En esta ocasión, el cirujano ha sido relacionado con la muerte de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’.

De acuerdo a la familia de esta artista, ella acudió al consultorio de este cirujano con la intención de realizarse una liposucción; sin embargo, luego los llamaron para informarle que la cantante había fallecido en una clínica local.

Esta noticia conmocionó a todos los seguidores de la ‘Muñequita Milly’, pero también a las artistas que denunciaron en su momento al Dr. Fong por mala praxis. La primera en pronunciarse fue Maricielo Effio, quien exigió que la justicia peruana actúe de inmediato.

“Acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo, libremente, cómo es eso posible. Justicia para Muñequita Milly que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, señaló en su cuenta de Instagram.

Fallece ‘Muñequita Milly’ a los 23 años y Maricielo Effio acusa al Dr. Fong como el responsable. | composición/Infobae

Maricielo Effio denunció en el pasado al Dr. Fong

Hace unos meses, la actriz Maricielo Effio denunció al Dr. Fong por realizarle una mala praxis en su abdomen, pues hizo un mal corte al momento de hacerse una mini abdominoplastia. Ella deseaba mejorar el aspecto de su vientre, pero quedó peor.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, explicó en un primer momento para ‘América Hoy’.

Asimismo, se informó con otros especialistas y le dijeron exactamente qué era lo que había pasado. “Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, comentó.

Maricielo Effio denuncia mala praxis de cirujano.

De inmediato, se comunicó con el cirujano y acordaron que él le realizaría otra operación para corregir los cortes que había hecho. “Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, dijo la actriz.

Lamentablemente, no quedó como ella quería y todo se siguió viendo igual. “En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudieramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, agregó.

Diseñadora Cinthia Vigil<b> </b>quedó grave

La reconocida diseñadora Cinthia Vigil fue otra de las artistas afectadas por las operaciones del Dr. Fong. Ella denunció a las autoridades la mala praxis que le había hecho y cómo quedaron sus glúteos luego que este cirujano le inyectara polímeros.

Ella publicó un video en el que se observa que tiene una grave infección luego de ponerse en manos del mencionado doctor. Asimismo, afirmó que su salud no solo se vio afectada de manera física, también emocional.

“Es de conocimiento de muchos acerca de mi caso el que no solo tuve que luchar por mi salud física, sino que afectó mi estado emocional y a nivel empresarial. He callado por mucho tiempo sobre quién es el responsable del daño irreparable a mi salud (...) Agotada de esta injusticia daré una conferencia de prensa para narrar lo que me ha sucedido y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones”, indicó.