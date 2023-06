Maricielo Effio llora y pide justicia tras saber que el Dr. Fong la culpó por resultados de su operación

Minutos después que el doctor Víctor Fong usara sus redes sociales para pronunciarse sobre la acusación que le hizo Maricielo Effio por haber cometido mala praxis con ella, la actriz se conectó con ‘América Hoy’ desde Miami, lugar donde viajó para buscar una segunda opinión sobre su estado físico.

La acusación fue realizada el lunes 5 de junio para las cámaras del programa de Ethel Pozo. Aquí, la actriz reveló que se sometió a una mini abdominoplastia. Lejos de sentirse mejor, Maricielo Effio cuenta que desde ese momento empezó su pesadilla. Su barriga quedó deforme, y hoy en día debe pasar por un proceso de reconstrucción, la cual no quiere costear el Dr. Fong como responsable de la mala praxis.

Después de escuchar la defensa del médico, donde indica que los resultados fueron por no haber asistido a sus terapias ni mucho menos usar una faja; la actriz no pudo contener su indignación y estalló en llanto. A través de un enlace en vivo, aseguró que el galeno la está difamando y calumniando al dar “una versión completamente fuera de toda realidad”.

“Me está inventando algo para poder defender lo indefendible. Yo siempre acudí a cada una de mis terapias. Soy una mujer responsable de mi cuerpo, con lo que sé que debo de hacer. Yo soy una mujer mayor que sabe lo que hace, no puedo ser tan irresponsable”, aseguró Maricielo, resaltando que fue a todas sus terapias y el equipo del Dr. Fong puede dar fe de ello.

“Todo el grupo de esteticistas que trabaja con él sabe que yo acudí a cada una de mis terapias en cámara hiperbárica, en masajes, en todo. A cada una. Nunca falté. El doctor está inventando ese recurso. Inventado, calumniándome, levantándome una injuria, que esto también es demandable”, acotó.

En otro momento, Maricielo señaló que sabe de dos casos más de famosas que no han quedado bien con la operación del Dr. Fong, sin embargo, han preferido no decir nada tras llegar a un acuerdo. Janet Barboza no dudó en respaldar sus palabras y dejar entrever que una de ellas es Sheyla Rojas, quien se sometió a una cirujía y terminó con parálisis facial.

Estalla en llanto y se defiende

Presa de la cólera e indignación, Maricielo Effio no pudo contener el llanto e indicó que lo único que pide es justicia por lo que el doctor Víctor Fong le hizo.

“Yo no quiero un dinero para mí. Lo único que quiero es que mi abdomen quede bien, es por lo único por lo que lucho, por una mala práctica que él me hizo. Es tan claro como eso. Llego a una conclusión que es sumamente simple, yo quería que él me costeara mi intervención desde Perú, como prometió. Se negó, es por eso que doy a conocer lo que él me ha hecho”, dijo entre lágrimas.

“Respecto a mis sesiones, a la terapia, lo seguí tajantemente día a día. Esta injuria y esta calumnia va a ser parte de uno de los factores graves con la cual voy a hacer la demanda penal”, remarcó sobre el proceso legal que iniciará contra el galeno.

Maricielo Effio se defiende del Dr. Fong. y pide justicia.

Pide que no afecten su integridad

La actriz señaló que nunca ha estado envuelta en algún tipo de escándalo o acusación que afecte su imagen. Es por ello que le afecta todo lo que vive hoy en día.

“Nunca en mi vida me pasó algo así. Soy una mujer íntegra, honesta, velo por los derechos de la mujer. Me he conectado en ese momento porque me siento impotente de escuchar a este doctor decir que yo no cumplí con mis terapias. Eso no se lo voy a permitir. Y ahora sí, con firmeza digo, voy a ir hasta el final. Porque eso no se va a quedar así. Lo único que quiero es que mi abdomen quede bien. Yo no pido nada más. Y si él no lo va a hacer, perfecto, vayamos a la parte legal y punto”, concluyó.