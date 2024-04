Melissa Klug emocionada ante el inicio de una nueva etapa para su hija menor, Cayetana. (Composición: Infobae)

La empresaria Melissa Klug rebosa de alegría y orgullo al dar a conocer el inicio de una etapa emocionante para su adorada hija Cayetana, quien está a punto de cumplir cuatro meses. La influencer ha optado por compartir con sus fieles seguidores los detalles de esta fascinante travesía en su nueva etapa como madre. ¿De qué se trata?

A pesar de atravesar un difícil momento tras la reciente pérdida de su abuelita Angelita a los 97 años, la ex pareja de Jefferson Farfán, ha encontrado consuelo y fortaleza en los aprendizajes y momentos inolvidables que comparte con su pequeña hija, fruto de su amor con el futbolista Jesús Barco.

Y es que, en una reciente publicación en su perfil de Instagram, Klug reveló con emoción que Cayetana ha comenzado sus primeras clases de estimulación temprana. La empresaria expresó su gratitud hacia la profesora encargada y se mostró llena de expectativas por el desarrollo y crecimiento de su hija.

“Mi gordita bella empezó sus primeras clases de estimulación temprana con la mejor, miss Thais”, escribió Melissa, acompañando la publicación de sus historias de Instagram con una tierna imagen donde se le ve abrazando a Cayetana con todo su amor de madre.

En la fotografía, también se aprecia a la empresaria sosteniendo a su bebé, dándole besos y sosteniendo un letrero que da la bienvenida a la pequeña en su proceso de estimulación temprana. La leyenda del letrero dice: “Bienvenida a estimulación temprana”, y muestra el lado tierno de esta figura de la farándula.

Como se recuerda, el pasado martes 28 de noviembre de 2023, Melissa Klug dio a luz a su sexta hija, la última según sus planes. Jesús Barco fue el primero en compartir una fotografía junto a la recién nacida a través de redes sociales. Horas después, la popular ‘Blanca de Chucuito’ publicó su propia foto junto a su hija en las historias de Instagram, mostrándola aún en el centro médico donde había dado a luz.

Acostada en la camilla y acompañada de algunos globos, Melissa se luce con su pequeña hija en brazos, a quien toma con mucho amor. Sobre la instantánea escribió: “Pedacito de mi vida, Cayetana”, se lee en dicha publicación.

¿Por qué Melissa Klug y Jesús Barco eligieron el nombre Cayetana para su hija?

Hace poco, la pareja conformada por Melissa Klug y Jesús Barco revelaron por qué eligieron el nombre Cayetana para su hija después de debatir cuidadosamente sobre ello.

Según explicó Klug a través de sus historias de Instagram, el nombre tiene un origen latino y un significado profundo, ya que representa la fuerza como una piedra y la protección. “Cayetana significa fuerte como una piedra, protectora. Origen latino”, explicó la empresaria en la publicación.

Magaly Medina y su crítica a Melissa Klug por agradecimientos a Jesús Barco

Hace poco, Magaly Medina se mostró sorprendida de que Melissa agradezca a Jesús Barco por haber aparecido en su vida, pese a revelar que le fue infiel y dijo lo siguiente: “Agradecer a la vida. Qué bárbaro, ¡qué tal arrepentimiento de esta mujer al decir gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia!”, mencionó.

“Hay que agradecerle a un hombre que llegue a nuestras vidas para tener que soportar lo que ella está soportando, o sea, vivir en la inseguridad y la duda. Porque no por nada puso un comunicado diciendo que la culpa de la ruptura era exclusivamente de Jesús Barco. Bueno, ojalá no se arrepienta, ya que el ampay que no viste ahora, quizás lo veas en el futuro”, mencionó.