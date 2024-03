¿A qué se dedicará Karina Borrero tras dejar la conducción de ‘Arriba mi gente’?

Karina Borrero y a qué se dedicará tras dejar 'Arriba mi gente'. (Foto: Captura de IG)

Karina Borrero anunció su salida de ‘Arriba mi gente’, el cual se emite por la señal de Latina. Esta talentosa comunicadora, parte esencial del programa durante los últimos dos años, tuvo que decirle adiós al espacio matutino debido a que se le presentó una mejor oportunidad laboral, aunque todavía no ha revelado su nuevo destino.

Cabe mencionar que la decisión de la periodista fue recibida con sorpresa por la audiencia, dejando una notable marca en el magazine de Latina, donde compartió pantalla con Fernando Díaz, Santi Lesmes y Maju Mantilla.

“Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción”, expresó durante su despedida.

Karina Borrero se despidió de la conducción de ‘Arriba Mi Gente’ | Latina TV

Tras haber salido de ‘Arriba mi gente’, Trome se comunicó con Karina Borrero y le consultó sobre su futuro laboral. Ella dejó abierta la posibilidad de que seguiría vinculada al mundo del entretenimiento y la televisión, tal como lo hacía en el magazine de Latina.

“Tengo un proyecto bonito, es una oferta que me llegó hace tiempo, pero le di muchas vueltas. Creo que a veces uno debe cerrar un ciclo para empezar uno nuevo, es parte del crecimiento profesional. Pero ya me verán pronto (...) De hecho, me gusta el contenido variado y de entretenimiento“, reveló la periodista.

¿Cómo se despidió Karina Borrero de Latina?

La despedida de Karina Borrero de ‘Arriba mi gente’ fue un momento lleno de emotividad y cariño, no solo por parte de la periodista, sino también de sus compañeros de conducción y la audiencia que la sigue. En su último día, la periodista compartió varias anécdotas y expresó su gratitud hacia cada miembro de la producción, así como hacia los televidentes que la han acompañado durante estos años.

“Majito, eres sin duda la mejor compañera que he tenido en la televisión. Me has enseñado mucho. Fer, estoy agradecida con la vida por tener un compañero con quien pude reír y salir del molde para divertirnos. Y a ti, Santi, te agradezco porque siempre me has empujado a dar más. Este programa siempre estará en mi corazón. Espero verlos pronto”, aseguró.

Karina Borrero anuncia su salida de ‘Arriba Mi Gente'. | captura/Latina

¿Por qué Karina Borrero renunció a ‘Arriba Mi Gente’?

Karina Borrero ha decidido dejar su posición en el programa ‘Arriba Mi Gente’ para asumir nuevos retos profesionales. Aunque la periodista no especificó las causas detalladas de su partida, todo parece indicar que continuará en Latina TV, pero en otro espacio televisivo.

“Cierro un ciclo para crecer, ojalá me sigan acompañando en mis proyectos, ojalá me sigan acompañando en esta nueva etapa de mi vida y que sigan recordando que, sobre todas las cosas, hice este programa con tanto amor y con tantas ganas de transmitirles alegría. Me voy a quedar con las ganas de traer (a su hija), así que un día me invitarán por aquí”, mencionó en su último día de trabajo junto a sus compañeros.