Karina Borrero no va más en ‘Arriba Mi Gente’ y se despide entre lágrimas: “Me voy feliz”

Karina Borrero se despidió de la conducción de ‘Arriba Mi Gente’ | Latina TV

Karina Borrero acaba de anunciar su salida definitiva de ‘Arriba Mi Gente’, marcando el fin de una etapa de dos años como conductora del famoso magazine de Latina TV. La noticia, que ha sorprendido y entristecido a numerosos seguidores de la periodista, se dio a conocer en los últimos minutos del programa del miércoles 27 de marzo.

“Quiero contarles con muchísimo cariño que hoy es mi último día en el programa. Es un día bien especial porque es de despedida. He recobrado ese amor que hay en este programa y por cada uno de los integrantes, y con la producción. Solo tengo palabras de agradecimiento por esta familia que he formado. Cierro un ciclo llena de ilusión, llena de cariño y desafíos por delante, que comenzaron hace dos años cuando Latina TV me dio la oportunidad de hacer un programa diferente”, mencionó.

La conductora resaltó que ‘Arriba Mi Gente’ fue fundamental para su desarrollo profesional, sacándola de su zona de confort, dado que estaba acostumbrada a los noticieros. “Aquí he sido más yo. Me he divertido, he bailado y he jugado. Los he querido cada día. Es imposible no llorar porque es una despedida llena de amor”, añadió Karina Borrero, quien rompió en llanto frente a cámaras.

Maju Mantilla, Fernando Díaz y Santi Lesmas abrazaron a la periodista y le aseguraron que tenía las puertas abiertas del programa.

Karina Borrero se despide de 'AMG' tras dos años frente a las pantallas | Latina TV

“Nuevamente, quiero agradecer a Latina por permitirme estar en su pantalla todos los días. Gracias a los productores del canal, a todos por darme esta oportunidad. Yo me voy feliz porque me voy siendo una Karina más auténtica de la que pisó este programa hace dos años. Ese crecimiento siempre se los agradeceré con todo el corazón. Espero verlos pronto. Esto es hasta mi próximo proyecto, los veo prontito”, añadió Karina Borrero.

Como parte de su despedida, la comunicadora bailó merengue junto a sus compañeros.

Karina Borrero agradeció a sus compañeros en su última día | Latina TV

¿Por qué Karina Borrero renunció a ‘Arriba Mi Gente’?

Karina Borrero ha decidido dejar su posición en el programa ‘Arriba Mi Gente’ para asumir nuevos retos profesionales. Aunque la periodista no especificó las causas detalladas de su partida, todo parece indicar que continuará en Latina TV, pero en otro espacio televisivo.

“Cierra un ciclo para crecer, ojalá me sigan acompañando en mis proyectos, ojalá me sigan acompañando en esta nueva etapa de mi vida y que sigan recordando que, sobre todas las cosas, hice este programa con tanto amor y con tantas ganas de transmitirles alegría. Me voy a quedar con las ganas de traer (a su hija), así que un día me invitarán por aquí”, mencionó en su última día.

Karina Giselle Borrero Urrunaga​​ es una periodista y presentadora de televisión peruana, conocida por haber sido figura de 'Arriba Mi Gente' | Latina TV

¿Quiénes fueron los conductores de ‘Arriba Mi Gente’?

‘Arriba Mi Gente’ es un magazine matutino de Latina TV, que se estrenó el 25 de abril de 2022 en reemplazo de ‘Mujeres al Mando’. En sus inicios, el programa era conducido por Mathías Brivio, Karina Borrero, Gianella Neyra y Santi Lesmes. Ante la salida de Mathías y de Gianella Neya, el canal de San Felipe sumó a sus filas a Fernando Díaz, exconductor de ATV; y a Maju Mantilla, exreina de belleza y expresentadora de ‘En Boca de Todos’.

Actualmente, ‘Arriba Mi Gente’ está bajo la conducción de Santi Lesmes, Maju Mantilla y Fernando Díaz.

'Arriba Mi Gente' se emite de lunes a viernes por la señal de Latina TV, a partir de las 9:00 a.m. Instagram/@losdiasdefernando

La carrera de Karina Borrero

Karina Borrero ha tenido una destacada carrera en el periodismo peruano, marcada por su paso por importantes medios de comunicación y su papel como conductora de noticias.

Inició su trayectoria en ‘Confirmado’ de TV Perú, donde su salida generó polémica al ser despedida luego de que su contrato finalizara y bajo la expectativa de una renovación que nunca se concretó.

Karina Borrero luce un vestido enterizo de lunares negros. Foto: captura.

En 2013, dio un giro a su carrera al unirse a ‘América Noticias: Edición Mediodía’, consolidándose como una figura clave en el periodismo televisivo del país.

Su rol como conductora se extendió a Canal N, donde lideró el programa “D6A9″. Entrando el 2021, asumió un nuevo desafío profesional al integrarse a la ‘Edición central’ de América Noticias.