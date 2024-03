El ‘visitador’ de Dina Boluarte: Wilfredo Oscorima se reunió nueve veces con la presidenta en Palacio de Gobierno

Fuente: Cuarto Poder

Desde enero de 2023, la presidenta Dina Boluarte ha recibido nueve veces en Palacio de Gobierno al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, según datos del Portal de Transparencia de su despacho difundidos este miércoles por Correo.

Una de esas citas ocurrió el último 14 de marzo, solo horas después de que La Encerrona revelara la colección de 15 relojes de lujo no declarados, incluido al menos cuatro Rolex, un caso por el que el Ministerio Público le abrió una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el informe, la primera reunión entre Boluarte y Oscorima fue 11 de abril de 2023 y tardó media hora. Aunque no se especifica una cita directa con la presidenta, sí aparece el nombre de Morgan Quero, entonces jefe del Gabinete Técnico.

El 3 de mayo, el gobernador se juntó con la jefa de Estado por casi 20 minutos. El 21 de junio ingresó para una reunión de trabajo que se extendió por tres horas y en la que, nuevamente, figuró el nombre de Quero como encargado de autorizar el ingreso.

Foto de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Un día después, el 22 de junio, aparece otro registro de reunión por un poco más de una hora con Boluarte y otros funcionarios, entre ellos el exministro de Economía, Álex Contreras; y el exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, actualmente recluido preventivamente por el caso ‘Los Intocables de la corrupción’.

El 21 de julio, Oscorima volvió a Palacio junto con otros gobernadores, al igual que al año siguiente, el 4 de enero de 2024. El 8 de febrero mantuvo otra reunión de trabajo y su ingreso fue registrado como una visita particular.

Posteriormente, asistió dos veces al Despacho Presidencial: la primera fue el 1 de marzo, por un poco más de una hora; y la segunda, el día del destape de sus relojes. Cuatro días después, la Fiscalía inició diligencias preliminares por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

“Ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya apersoné a mis abogados. Estaré como siempre, diciéndole la verdad, no solo al Ministerio Público, sino al Perú en general”, dijo. Sin embargo, el fiscal supremo Hernán Mendoza informó que Boluarte no acudió a la citación para testificar e incluso frustró las diligencias.

Dina Boluarte se niega a mostrar sus Rolex a la Fiscalía (Congreso de la República)

“Entre las diligencias ordenadas estaba recibir la declaración de Dina Boluarte y la exhibición de, al menos, tres de los relojes que estaban comprometidos, ambas diligencias se han visto frustradas por la inconcurrencia de la señora Boluarte”, anotó el magistrado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Aliados políticos

Oscorima ha dicho que la jefa de Estado “tiene mucha sensibilidad social”, comparó las protestas con actos terroristas y salió a defenderla cuando fue agredida y zarandeada en una visita oficial a Ayacucho, donde murieron diez personas durante las manifestaciones de finales del 2022 e inicios de 2023.

En una entrevista difundida el último domingo por Cuarto Poder, la autoridad regional confirmó que adquirió a la Casa Banchero un reloj idéntico al de Boluarte, pero rechazó con rigor haber sido el autor de ese regalo. “El reloj yo lo adquirí el año pasado [...] Puede ser mitad de año, no me acuerdo, pero la compra lo hice para regalársela a una familiar muy querida”, dijo sin mencionar a su pariente ni mostrar la tarjeta de garantía de la joya.

“A mí me entregaron en una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria y fui y se lo entregué. [...] Nada, es como si vas a una tienda pides en bolsa de regalo te lo dan y te lo llevas. Te preguntan: ‘¿Es para regalo?’. ‘Sí’; y ya está”, justificó.

En el pasado, Oscorima fue denunciado por regalar relojes de lujo a dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huamanga a cambio de favores. En el 2014, fue investigado por el Congreso por supuestos vínculos con el narcotráfico. Al año siguiente, el gobernador fue sentenciado por corrupción. Estuvo prófugo por 9 meses y, finalmente, fue recluido en un penal. En mayo del 2017, recuperó su libertad.