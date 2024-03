Dina Boluarte y la reunión que tuvo con el gobernador de Ayacucho, denunciado por regalar Rolex a cambio de favores

Fuente: Exitosa

La presidenta Dina Boluarte se reunió, en agosto de 2023, con el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, denunciado en el pasado por regalar relojes de lujo a un expresidente de la Corte Superior de Justicia de esa región y un titular del Jurado Electoral Especial de Huamanga a cambio de posibilitar la inscripción de su candidatura en el 2010, según un informe difundido este jueves por Estación Wari.

En esa cita, que está registrada en imágenes oficiales, la mandataria lució el Rolex de hasta 14 mil dólares que, desde junio pasado, ha empleado en unas 25 ocasiones, de acuerdo con un despacho de La Encerrona. El accesorio forma parte de una colección de 14 relojes, entre ellos dos smartwatches, que empezó a usar desde que asumió la vicepresidencia hasta la fecha, un período en el que su salario mensual varió de S/ 30 mil a S/ 16 mil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó al programa que no está encargado del atuendo de Boluarte, mientras que el despacho presidencial aseguró que no emitió órdenes de compra para un Rolex. La Encerrona también remitió la consulta a la propia jefa de Estado, pero no obtuvo respuesta sobre el origen de su lujoso reloj.

El gobernador y Boluarte son aliados políticos, resalta la emisora ayacuchana: Oscorima ha dicho que “tiene mucha sensibilidad social”, comparó las protestas antigubernamentales con actos terroristas y salió a defenderla cuando fue agredida y zarandeada en una visita oficial a esa región sureña, donde murieron diez personas durante las manifestaciones de finales del 2022 e inicios de 2023.

Dina Boluarte en una reunión con el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Foto: Presidencia/Flickr

“La pregunta sobre el origen del Rolex de Boluarte se vuelve más intrigante a la luz de estos antecedentes. ¿Podría haber recibido este costoso regalo de Oscorima? La sospecha es legítima, especialmente teniendo en cuenta el nivel de lujo que muestra Boluarte en contraste con el historial de regalos de Oscorima”, se lee en la nota firmada por el periodista Adrián Sarria, colaborador del portal de investigación Ojo Público.

Antecedentes

Oscorima, quien ha ocupado el mismo cargo en Ayacucho en dos gestiones (2011-2014 y 2015-2018), fue sentenciado a cinco años de cárcel por negociación incompatible y aprovechamiento indebido de su cargo, por lo que fue suspendido temporalmente de funciones en 2015. Al año siguiente, fue capturado y recluido en el penal de Cachiche de Ica, que abandonó en mayo de 2017.

Obtuvo su reeleción en las regionales del 2022 por un período que culmina en 2026. En 2015, durante la sustentación de un informe final de una comisión parlamentaria que investigó la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales, su nombre se coló en la exposición.

“El señor tiene la peculiaridad siguiente: él dice que su única propiedad actual es un inmueble que alquila por el valor de 80 mil dólares en el centro de Lima. Sin embargo, sus cuatro consortes, la primera Judith Prieto, la segunda María del Rosario Wong, la tercera Eleodora Bautista y la cuarta Pamela Bedoya, tienen negocios vinculados a los negocios originales del señor Wilfredo Oscorima, los que tienen que ver con negocios de casas de juego”, dijo entonces la excongresista Rosa Mavila León, quien presidió esa comisión investigadora.

Documento de la comisión investigadora

“Hay denuncias de la prensa regional que rescatamos. En una conferencia de prensa [...] Oscorima aceptó haber regalado un reloj Rolex al presidente de la Corte Superior de Justicia. Y lo que genera rebeldía es que cuando la periodista le pregunta si eso es cierto, el señor Oscorima le responde: ‘¿Y por qué? ¿Usted no desearía que le regalen también joyas similares?’ Etcétera”, mencionó en otro momento.

El grupo parlamentario investigó a cinco gobernadores regionales, incluido Oscorima, quien alegó que su denuncia por narcotráfico y lavado de activos fue archivada. De hecho, el documentó destacó que el tráfico ilícito de drogas se ha infiltrado en la política a través de clanes con poder económico.

“No me olvido cuando le pregunté a Oscorima si efectivamente le había regalado un reloj Rolex al entonces presidente de la Corte de Justicia de Ayacucho y solo sonrió. Más allá de la anécdota, no puedo entender cómo en Ayacucho el gobernador regional no pudo ser consciente de la existencia de casi 200 cooperativas [de ahorro y crédito] que serían usadas para lavar dinero”, declaró la exdiputada en una entrevista con El Comercio.