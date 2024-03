Explosión en colegio inicial de Trujillo: Extorsionadores exigen el pago de 50 mil soles a los dueños

Una organización criminal tiene, otra vez, a un colegio en la mira. Desde Trujillo, capital de la región La Libertad, informaron que la institución educativa inicial Santa Rita de Jesús, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito El Porvenir, sufrió un atentado por parte de extorsionadores.

De acuerdo a los testigos, un par de desconocidos se acercaron hasta el frontis de la escuela a bordo de una motocicleta. Al no ver ‘moros en la costa’, uno de ellos descendió el vehículo para lanzar una dinamita artesanal dentro del establecimiento.

La detonación, que ocurrió la mañana del último domingo 24 de marzo, provocó que las ventanas del colegio se destruyeran, además de otros daños materiales. El estruendo también alarmó a los vecinos de la zona, quienes salieron a la calle sin saber qué ocurría.

Colegio inicial en Trujillo sufrió un atentado el pasado domingo 24 de marzo.(Foto: Andina)

Hasta el lugar de la emergencia se aproximó el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para analizar la explosión y asegurarse que no haya más material esparcido por la zona que también pueda detonar.

Trascendió desde la PNP que esta fue solo una amenaza para los dueños de Santa Rita de Jesús, a quienes los delincuentes les exigen el pago de 50 mil soles para no atentar otra vez contra el local, ni con sus vidas.

Este nuevo atentado en La Libertad eleva a 14 el número de colegios que han denunciado casos de extorsión en la región solo en lo que va del 2024. Cabe destacar que Trujillo y Pataz se encuentran en estado de emergencia por la alta tasa de criminalidad que se registra en ambas provincias.

La forma de actuar de estas bandas criminales para exigir el pago de cupos es la misma. Primero mandan mensajes amenazadores a sus víctimas; si estas se niegan a cumplir sus exigencias económicas, los delincuentes proceden a amedrentarlos dejando granadas en las puertas de sus locales.

Si la negativa continúa, detonan los explosivos e, incluso, acaban con la vida de los propietarios. En la última semana, agentes de la Policía Nacional han desarticulado a tres bandas de extorsionadores, deteniendo a seis personas por el mismo delito, sin embargo, los casos de extorsión continúan en aumento.

Miembros de la Udex confirmaron que detonaron una dinamita artesanal. (Foto: Andina)

Extorsión a colegio en construir

Hace unos días, se reportó que la construcción de un colegio inicial también sufrió un atentado de este tipo. Según RPP Noticias, por segunda vez, una banda criminal lanzó un artefacto explosivo en la obra donde se erige la Institución Educativa1692, en el sector La Bombonera, del distrito de Florencia de Mora.

“Anoche, nosotros estábamos tranquilos en casa cuando, de repente, sonó una bomba; una explosión fuerte. Nosotros nos asustamos y salimos a ver dónde fue. Debe ser acá porque es el único lugar donde están construyendo. La gente no puede trabajar tranquila porque no es justo que nosotros pasemos por estas cosas, y hay niños chiquitos que se asustan también. La explosión fue dentro de la obra”, precisó una testigo para el mencionado medio.

Delincuentes etonaron un explosivo donde se construye un colegio inicial de Trujillo | Foto captura: RPP Noticias.

La PNP señala que los principales sospechosos de esta seguidilla de extorsiones a centros educativos, así como a otros negocios, serían los integrantes ‘Los Pulpos’, la organización criminal familiar que actualmente es liderada por Johnson Smith Cruz Torres.

Este grupo delictivo es el responsable de varios secuestros, los cuales acostumbran ejecutar vestidos de policías u otros trabajadores del Estado para no levantar sospechas. A ellos también se les adjudican varios homicidios y robos. No obstante, no se descarta la participación de otros grupos criminales que han emergido en Trujillo.