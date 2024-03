Efraín Aguilar y el proyecto que hizo con Adolfo Chuiman del cual se arrepiente: “Es tan malo que da vergüenza”

Efraín Aguilar se arrepiente de haber participado en una película peruana, protagonizada por Adolfo Chuiman.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Efraín Aguilar es reconocido a nivel nacional por haber sido el creador de las series cómicas más emblemáticas de la televisión peruana, entre ellas ‘Al fondo hay sitio’, ‘Así es la vida’, ‘Taxista, ra ra’ y ‘Mil oficios’. Aunque muchos creerían que el director está orgulloso de todas sus producciones, hay un solo proyecto del cual prefiere no hablar.

Según el popular ‘Betito’, existe una sola película de la que se arrepiente haber participado. Se trata de ‘Fantasías’, comedia nacional estrenada en 1987 y protagonizada por Adolfo Chuiman, que trata sobre un “canjista de películas que se debe movilizar por la ciudad de Lima en una frágil motoneta”.

¿Por qué Efraín Aguilar se arrepiente de ‘Fantasías’?

Efraín Aguilar narró que a finales de los años noventa lo invitaron a ser el director general de una película llamada ‘Fantasías’, noticia que lo emocionó en su momento. Sin embargo, tras aceptar la propuesta, se enteró de que el cargo había sido asignado a Bernardo Batievsky, quedando él solo como director de arte en la producción, lo que le limitaba la capacidad de tomar decisiones sobre otros aspectos de la cinta.

“Me arrepiento de no haber dicho no cuando me estafaron para ser director de cine. Utilizaron mi experiencia. Fantasía se llamaba, la película con Chuiman y Gisela Valcárcel. Yo ya iba ir a dirigir y me dijeron que iba ser solo director artístico. Entonces le dije que ya, comencé a dirigir a los actores y toda la vaina. La película salió una porquería en cuanto a tomas, me arrepiento de no haberlos mandado a rodar, en esa época no tenía la experiencia. Me dejé avasallar”, expresó al diario Trome.

El exproductor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ señaló que la película ‘Fantasías’ no fue bien recibida por el público, lo que llevó a Batievsky a eliminar su nombre de los créditos y reemplazarlo por el de Efraín Aguilar. Esta acción sigue molestando a Aguilar hasta el día de hoy, ya que no desea ser asociado con una producción que considera de baja calidad.

“Es tan mala la película que me da vergüenza. Eso sí me arrepiento el no haber tenido…. bien puestas para decírselo. Me afectó mucho emocionalmente haber cedido, me duró años”, complementó al espacio ‘Café con la Chevez’ .

Efraín Aguilar admite que Mónica Sánchez no quería ser ‘Charito’

En la misma conversación, Efraín Aguilar reveló que Mónica Sánchez, quien sigue interpretando a ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’, no aceptó de inmediato su papel en la teleserie de América TV, ya que estaba acostumbrada a actuar en películas y no veía con buenos ojos las producciones más pequeñas y de corte cómico.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que Risas y Salsa, Así es la vida, Mil Oficios, eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año. Me dijo que si me podía contestar mañana. Al día siguiente me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, manifestó el director de teatro y televisión.