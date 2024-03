Jossmery Toledo revela qué hacía en el departamento de Jefferson Farfán el día que la grabaron saliendo

Tuvieron que pasar varias semanas para que Jossmery Toledo se pronuncie sobre las imágenes en las que se ve saliendo de un inmueble asociado a Jefferson Farfán. La modelo no pudo evitar responder a las interrogantes de los reporteros del programa ‘Amor y Fuego’.

La expolicía se mostró muy sorprendida por las preguntas que le realizaron sobre su presunta cercanía con la ‘Foquita’. Aunque en un primer momento no quiso responder nada, luego se animó a contar lo que sucedió aquel día.

“Ay, no sé, ni me acuerdo. Es normal que puedas reunirte sin hacer nada. No estaba Jefferson, solo sus primos. Por favor, no me involucren con ningún futbolista”, señaló un poco nerviosa.

Jossmery Toledo aconsejó a Pamela Franco en plena transmisión en vivo de 'Magaly TV La Firme'. Captura/ATV

Además, ella descartó cualquier tipo de romance con el exfutbolista. De otro lado, se animó a revelar qué tipo de pareja le gustaría tener en un futuro, luego de haber estado en una relación clandestina con Paolo Hurtado. “Si llega la persona indicada, espero que sea un extranjero”, dijo.

¿Jossmery Toledo estaría dispuesta a perdonar una infidelidad?

La modelo aseguró que ella no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, indicando que no existe una justificación para continuar con alguien que te ha sido desleal. Por este motivo, ella dejó en claro que no perdonaría nada.

Asimismo, contó que la mayoría de sus exparejas le han sido infiel en su momento. “He estado con novios y, lamentablemente, casi todos me han sacado la vuelta”, expresó.

Finalmente, habló sobre su experiencia que tuvo con Paolo Hurtado. Ella comentó que esta mala experiencia contribuyó significativamente a su proceso de maduración, por lo que de ahora en adelante cuidará mejor con quién comparte su vida.

Rosa Fuentes y Jossmery Toledo asistieron al concierto de Marc Anthony. (Foto: Captura de IG)

Jossmery Toledo se animó a aconsejar a la esposa de Christian Cueva, Pamela López, dio a conocer hace unos meses que el futbolista le había sido infiel; sin embargo, pese a que mencionó que no iba a regresar con él, ellos fueron captados bastante unidos.

“Tengo amigas que, siendo madres solteras, sustentan a sus hijos de manera independiente, incluso sin la ayuda financiera del padre. A pesar de compartir un hijo, se mantienen al margen de los asuntos amorosos del padre. Si bien el factor económico es indiscutiblemente importante, existe una mayor gratificación al generar esos ingresos por sí mismas. Al habituarse a la independencia, desaparece la necesidad de depender financieramente de un hombre”, enfatizó.

Jossmery Toledo recibe medidas de protección

A un año del ampay que protagonizaron Paolo Hurtado y Jossmery Toledo en Cusco, el Juzgado de Familia otorgó medidas de protección para la expolicía, quien hizo este pedido en reiteradas oportunidades luego de acusar al futbolista de violencia psicológica.

Y es que, luego de que se emitieran las imágenes en el programa de Magaly Medina, se desató todo un escándalo, pues el deportista estaba casado con Rosa Fuentes, quien además en ese tiempo esperaba a su tercer hijo. En busca del perdón de la madre de sus hijos, Hurtado salió a defenderse y lanzó algunos comentarios sobre la influencer.

“Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Jossmery Toledo en contra de Paolo Hurtado por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica. Otorgar medidas de protección provisional a favor de la víctima”, se lee en el documento.