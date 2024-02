Jossmery Toledo explica por qué Paolo Hurtado le depositaba 5 mil soles mensuales: “Él me tuvo que pagar”

Después que saliera a la luz los depósitos que le hicieron Christian Domínguez y Christian Cueva a Alexa Samamé y Pamela Franco, respectivamente; Magaly Medina no dudó en recordar la historia de Jossmery Toledo, quien recibía una fuerte cantidad de Paolo Hurtado.

Como se recuerda, en el 2023, el ampay más sonado fue el que protagonizaron el futbolista y la expolicía. No solo se supo que mantenían una relación extramatrimonial, sino que también él le depositaba una cantidad importante a su cuenta bancaria.

Magaly Medina bromeó al respecto, señalando que no se comparaba a lo que Christian Domínguez y Cristian Cueva depositaban, que era de 20 soles y 280 soles, respectivamente. Jossmery Toledo no dudó en seguir el juego y aclaró que no se trataba de 4 mil soles, sino de 5 mil lo que recibía de parte de Paolo Hurtado.

“Él me tuvo que pagar porque salió el ampay y yo no trabajaba. No fue antes del ampay, fue después. Luego yo empecé a trabajar y no le gustó. Y a mí también me aburrió”, fueron las palabras de Jossmery Toledo, resaltando que prefería olvidar el tema.

En otro momento, Magaly Medina le preguntó por qué se metió con un hombre casado, pues tenía un mal concepto de este tipo de personas.

Jossmery Toledo habla de depósitos que le había Paolo Hurtado.

“La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año”, acotó la mujer de 31 años, quien aseguró que no iba a aparecer nunca más en un ampay con un hombre casado.

Habla del modus operandi de Paolo Hurtado

En otro momento de la conversación, Jossmery Toledo contó cómo Paolo Hurtado se comunicó con ella. La modelo indicó que siempre “hay un chupe”, al igual que el caso de Christian Domínguez. Sin embargo, señaló que su primera comunicación se dio gracias a Instagram, a través de likes y me gusta.

En principio descartó que fue ella quien le escribió primero. “Por Instagram, reacciones, fotos, likes. Siempre he dicho y acepto mi error, y va a ser el único. Ya no pienso aparecer más en ese tipo de cosas, no me siento cómoda. Afectas a terceras personas, no solamente eres tú”, indicó la joven.

Jossmery Toledo aconsejó a Pamela Franco sobre su supuesto romance clandestino con Christian Cueva | Magaly TV La Firme. ATV

Jossmery Toledo fue invitada al set de Magaly Medina para hablar de su vida, pero también para opinar de la situación que enfrenta Pamela Franco, quien ha sido señalada como amante de Christian Cueva. Ante ello, la expolicía no dudó en recomendarle que asuma su error como ella lo hizo.

“Mejor acepta el error, acéptalo, asúmelo... Asúmelo, jajaja, yo lo asumí, eso es lo importante”, indicó la recordada modelo, quien generó una carcajada en los presentes.

Recordemos que Jossmery Toledo fue captada en varias ocasiones con Paolo Hurtado, quien en ese entonces tenía una relación estable con Rosa Fuentes, madre de sus hijos. La modelo señala que el futbolista le aseguró que ya se estaban separando, pero la Fuentes aseguró que no era así. El resultado fue la separación definitiva del deportista con su esposa.

Rosa Fuentes regresó con Paolo Hurtado

En una reciente entrevista con Rosa Fuentes, la madre de los hijos de Paolo Hurtado descartó que haya regresado con el futbolista. Como se recuerda, la pareja se separó a raíz de la infidelidad del deportista con Jossmery Toledo.

“Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con los bebés sin ningún problema o alguna discusión de por medio, eso es lo que tenemos”, expresó.