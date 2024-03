Brasil vs Inglaterra: día, hora y canal tv del amistoso FIFA

Brasil vs Inglaterra: día, hora y dónde ver el partidazo amistoso internacional en Wembley - Crédito: composición Infobae Perú

Promesa de partidazo. Este sábado 23 de marzo, dos de las mejores selecciones del mundo, como Brasil e Inglaterra, se medirán en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA del presente mes. El choque entre sudamericanos y europeos tendrá lugar en el mítico estadio de Wembley, en Londres.

El compromiso ante los británicos significará el estreno del nuevo director técnico de la ‘canarinha’, Dorival Junior, quien reemplazará a Fernando Diniz después de un irregular arranque en las Eliminatorias 2026, donde solo ganaron dos partidos de seis posibles y marchan en la sexta casilla. En tanto, los ‘creadores’ del balompié utilizan estas presentaciones como preparación para la Eurocopa 2024 que se jugará en Alemania, donde compartirá grupo con Serbia, Dinamarca y Eslovenia.

Partido ante Inglaterra será el estreno de Dorival Junior al mando de Brasil - Crédito: Getty

Horarios de Brasil vs Inglaterra

El encuentro Brasil vs Inglaterra tendrá diversos horarios a lo largo y ancho del planeta. En primera instancia, en Perú arrancará a las 14:00 horas, lo mismo que en Ecuador y Colombia, ya que comparten la misma franja horaria. Por su parte, en tierras brasileñas comenzará a las 16:00 horas, a la par de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En tanto, en el resto de naciones sudamericanas, es decir, Bolivia y Venezuela, el balón rodará desde las 15:00 horas. Por otro lado, en Inglaterra el evento empezará a las 19:00 horas. Finalmente, en Miami, Estados Unidos, el pitazo inicial será desde las 15:00 horas.

Dónde ver Brasil vs Inglaterra

El partidazo entre Brasil e Inglaterra se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal de ESPN en la plataforma de streaming Star+ para todo Sudamérica. Para acceder a dicho contenido deberás estar suscrito al citado servicio, el cual tiene un costo en Perú de S/ 44.90 soles al mes. En tierras ‘cariocas’, la emisión de dicho espectáculo tendrá varias alternativas como Claro, Canais Globo, DirecTV GO y SportTV Globo.

Star+ transmitirá en vivo el amistoso internacional entre Brasil e Inglaterra - Crédito: captura Star+

Posibles alineaciones de Brasil vs Inglaterra

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ben Chillwell; Declan Rice, Jordan Henderson, Phil Foden, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Brasil: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendell; Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr y Rodrygo Goes.

Último enfrentamiento entre Brasil e Inglaterra

Pese a no pertenecer a las mismas confederaciones, los ‘tres leones’ y la ‘verdeamarela’ se han enfrentado hasta en 26 ocasiones a lo largo de la historia. El historial registra cuatro victorias para los ingleses, 11 triunfos a favor de los sudamericanos y la misma cantidad de empates.

El antecedente más reciente entre ambos data de hace más de un lustro, cuando en noviembre de 2017 chocaron en el mismo Wembley y el resultado fue un 0-0. Un dato no menor es que el ‘scratch’ no sabe lo que es vencer al ‘equipo de la rosa’ hace tres enfrentamientos. La última vez que lo hizo fue en 2009, cuando se impuso por 1-0 con gol del entonces delantero Nilmar.

'Cariocas' y 'tres leones' igualaron sin goles en el estadio de Wembley, mismo escenario donde se enfrentarán este 23 de marzo. (Youtube Brazil Soccer)

Las grandes ausencias del Brasil vs Inglaterra

A pesar de la gran cantidad de estrellas que disputarán el Brasil vs Inglaterra de este fin de semana, también existen varias ausencias importantes en ambas plantillas. En el pentacampeón mundial, además de Neymar, no podrán contar con el golero Ederson Moraes, el zaguero Marquinhos, el extremo Gabriel Martinelli y el centrocampista Casemiro. En el cuadro dirigido por Gary Southgate también hay una baja sensible. Se trata del ‘chico maravilla’ del Arsenal, el extremo Bukayo Saka. La gran duda es el ariete del Bayern Munich, Harry Kane, pero no se ha descartado su participación.