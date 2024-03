Alineaciones de Perú vs Nicaragua HOY: con dos novedades y cambio de sistema, posibles titulares para amistoso

Alineaciones de Perú vs Nicaragua para amistoso por fecha FIFA.

Perú está atravesando por un mal momento futbolístico y es necesario realizar algunos cambios para revertir la complicada situación. Jorge Fossati llegó a la Videna para hacer que la selección peruana recupere la brújula que perdió en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: no ha ganado ningún partido y está colero en la tabla de posiciones.

El técnico uruguayo aceptó el reto y tiene 29 convocados para regresar a la senda de los triunfos pensando en lo que será la Copa América 2024, la cual se realizará en junio. Estuvo trabajando por casi dos semanas para enfrentar de la mejor manera Nicaragua este viernes 22 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El ex Universitario de Deportes presentará una alineación donde habrán muchas sorpresas y dentro de ellas sería el nuevo sistema de juego, un sello del estratega: 3-5-2.

El ‘equipo de todos’ presenta varias ausencias: no fueron llamados Yoshimar Yotún, André Carrillo, Carlos Zambrano, Renato Tapia y Pedro Aquino; algunos fueron por decisión técnica y otras por lesiones. También tiene varias novedades, entre ellas la primera convocatoria de José Rivera y Erick Noriega; quienes junto a los consolidados Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Pedro Gallese, entre otros, buscarán reencontrarse con la victoria.

“Lastimosamente cuando hicimos línea de 3 nos enfrentamos a Alemania, que es una potencia de selección. Hoy el ‘profe’ quiere jugar con una línea de 3 y por lo que he escuchado la estamos entrenando bastante. Mientras sea favorable para la selección va a ser bueno. He notado que es un comando técnico que está bastante informado, quiere dar bastante información al jugador, no solo en cada entrenamiento, sino que vemos videos, estamos viendo las cosas malas y buenas que hacemos y eso alimenta bastante al jugador”, declaró Pedro Gallese en conferencia de prensa.

Jorge Fossati trabajó con jugadores del torneo local y algunos del exterior.

Posible alineación de Perú

Jorge Fossati esperó hasta tener el equipo completo para recién armar el once que se perfilaría como titular contra Nicaragua. Se confirmó el nuevo sistema de juego con línea de tres y dos delanteros. El técnico uruguayo presentará un Perú diferente, con cambios y novedades en su alineación.

Se pudo conocer que Oliver Sonne tendrá minutos durante el encuentro y podrá hacer su debut después de varias convocatorias: Juan Reynoso lo llamó para las Eliminatorias Sudamericanas 2026, pero no lo puso ni un minuto. Los hinchas cuentan las horas para ver al danés-peruano con la camiseta ‘bicolor’ y también quieren conocer qué puesto ocupará, en la defensa o en el mediocampo.

Si bien el uruguayo paró dos onces en el último entrenamiento, este sería el equipo inicial: Pedro Gallese; Andy Polo, Alexander Callens, Carlos Ascues; Miguel Araujo, Miguel Trauco, Martín Távara, Wilder Cartagena, Joao Grimaldo; Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula.

La idea del DT es hacer jugar a todos para tener un panorama más completo ya que es un grupo al que recién está conociendo. La principal tarea es crear un mejor funcionamiento que le permita sacar buenos resultados. Podrían realizarse cambios de último momento respecto a la alineación.

Entrenamiento de la selección peruana

Equipo tentativo de Nicaragua

El técnico de los ‘pinoleros’, Marco Figueroa, aseguró que no saldrá contra Perú a especular. Está preparando a sus jugadores para soprender a la ‘blanquirroja’ y así llevarse un triunfo. Estudió a los pupilos de Jorge Fossati y está listo para contrarrestar a sus figuras. El cuadro ‘azul y blanco’ formaría así: Miguel Rodríguez; Justing Cano, Marvin Fletes, Juan Pérez, Oscar Acevedo; Matías Belli, Jeremy Cuarezma, Juan Barrera; Widman Talavera, Luis Fernando Coronel, Brayan López.

“Sabemos de la calidad que tiene Perú. Lo único que tengo claro es que esta selección (Nicaragua) puede recibir goles pero no se mete atrás, no podemos especular con meternos poner 10 jugadores atrás para que no nos metan gol”, reveló el DT chileno.