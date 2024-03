Efraín Aguilar recuerda su juicio con Magaly Medina y revela el secreto para resolver sus diferencias

Efraín Aguilar recordó su juicio con Magaly Medina en el 2007.

Efraín Aguilar, exproductor de ‘Al Fondo Hay Sitio’, recordó la denuncia por calumnia y difamación agravada que interpuso contra Magaly Medina en el 2007, la cual retiró posteriormente. En ese entonces, el director de teatro afirmó que la periodista de espectáculos lo difamó al insinuar falsamente que él había incitado a César Ritter, Lucho Cáceres y María Luisa Costa al supuesto consumo de drogas.

Sucede que el 25 y 26 de setiembre del 2006, Magaly Medina mostró en su programa de espectáculos un ‘collage’ de César Ritter, Lucho Cáceres y María Luisa Costa, entonces procesada por narcotráfico. La ‘Urraca’ afirmó que no todos los actores eran culpables de los escándalos que protagonizaban, sino que eran comportamientos aprendidos de su “maestro” Efraín Aguilar.

El exproductor de ‘Así es la vida’ presentó una demanda contra Magaly Medina, solicitando a la justicia peruana una condena de cuatro años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil que ascendía a más de 88 mil soles. En respuesta, la conductora de ATV se amparó al derecho de información, expresión y opinión.

A lo largo de su carrera televisiva, Magaly Medina enfrentó varias juicios. Captura/ATV

Después de dos años de investigaciones, Efraín Aguilar decidió retirar sorpresivamente la demanda que interpuso contra la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, quien ya había pasado por la cárcel por el caso Paolo Guerrero. Sin entrar en muchos detalles, el popular ‘Betito’ mencionó que dio un paso al costado por motivos “personales”.

¿Por qué Efraín Aguilar retiró la demanda contra Magaly Medina?

Este 2024, en entrevista con diario Trome, Efraín Aguilar reveló después de muchos años la razón por la que retiró la demanda contra Magaly Medina. Según dijo, fue su esposa Isabel Chávez quien lo convenció para reunirse y conversar pacíficamente con la periodista.

“Yo he tenido bronca con ella, hemos ido a juicio pero hemos conciliado gracias a mi mujer. Mi mujer me convenció. Nos reunimos en una casa, conversamos, yo no quería perdón”, explicó.

Efraín Aguilar reconoce que retiró la demanda contra Magaly Medina por recomendación de su esposa. Infobae Perú

Después de esta reunión, en la que pactaron llevar la fiesta en paz, Magaly Medina no volvió a atacar mediáticamente a Efraín Aguilar, a excepción de la vez que lo criticó por el caso Mayra Couto vs Andrés Wiese.

“En tu matrimonio (el de la periodista) estuve con ella al lado, respetos guardan respetos. Jamás he sido rencoroso. Ella tuvo la delicadeza de no tocarme más y me pareció muy correcto de su parte. Además, que no había nada peligroso en mí que fuera noticia para ella”, complementó Aguilar, quien afirma sigue sin gustarle el programa ‘Magaly TV La Firme’. “Quién soy yo para decir que no lo vean”, dijo en ‘Cafe con la Chevez’.

Efraín Aguilar tomó radical medida tras juicio con Magaly Medina

En la entrevista, Efraín Aguilar admitió que le prohibió al elenco de ‘Así es la vida’ y ‘Mil oficios’ declarar al programa de Magaly Medina.

“Yo di una orden a todo mi elenco, primero de Así es la vida y luego de Mil oficios, ‘el que miraba una cámara, se iba de mi programa’, un par de semanas se cansaron y desapareció el problema. Tuve que poner un freno, para mí era tóxico. [Vivían con miedo] porque te destruían la carrera”, manifestó.