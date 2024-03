¿Ricardo Gareca llamó a Nolberto Solano para unirse al comando técnico de Chile? La contundente respuesta de ‘Ñol’

Nolberto Solano fue parte del comando técnico de Ricargo Gareca que logró la clasificación al Mundial 2018 - Crédito: Difusión.

Nolberto Solano acompañó a Ricardo Gareca cuando estaba al mando de la selección peruana. Era pieza fundamental dentro de su comando técnico: trabajaron juntos desde el 2015 hasta el 2022. ‘Ñol’ reveló que siempre estuvo en comunicación con el ‘Tigre’ a pesar de su sorpresiva salida de la Videna por no clasificar al Mundial Qatar 2022.

Una vez se confirmó la llegada del estratega argentino a Chile, se especuló mucho de que el DT nacional también iba llevarlo. Sin embargo, Solano despejó esa interrogante y aseguró que esa posibilidad nunca estuvo en sus planes por una insólita razón.

Eso sí, dejó en claro que Gareca no es ningún enemigo por aceptar dirigir a la ‘roja’ y menos se le debería considerar una traición. Resaltó que ahora es el rival a vencer en la próxima Copa América 2024 y es un contrincante directo para clasificar al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Cuando me enteré lo de Chile, hablamos muy poco. Con Ricardo siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, siempre quedó una amistad y un inmenso agradecimiento. Del tema laboral, nada. Estuvimos cerca de ir a Baréin, cuando me quiso involucrar en el comando técnico. Y yo supongo que por obvias razones, te imaginas no sé si Perú aceptaría a algún chileno en el comando técnico, y si Chile aceptaría a un peruano ahí. Nunca hablamos de eso, pero uno entiende cómo son las cosas. Hubiese sido un compromiso difícil, uno quiere seguir en el fútbol, trabajando en un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol y es complicado. Pero Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora y hay que tratar de bajarlo en la eliminatoria”, le contó el DT peruano a Depor.

Lamentó salida de Juan Reynoso

Nolberto Solano se refirió a la prematura salida de Juan Reynoso, lamentó que los resultados no lo hayan acompañado en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: solo consiguió sumar 2 puntos de 18 posibles en las seis primeras fechas de las Clasificatorias.

“Apenado por lo que le sucedió a Juan, una experiencia lastimosamente mala, negativa, que no ayuda a nadie. Nos meten en el paquete, le pasa a uno y pareciera que le pasa a todos los entrenadores nacionales. Es una pena que no haya podido sostenerlo para ver qué pasaba. Y bueno, esto es así. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Ricardo Gareca, donde hubo un respeto, un proceso, una buena afinidad entre el señor Oviedo, el mismo Juan Carlos Oblitas, había ese sostén de comprensión, pero lastimosamente con Juan no se dio”, declaró el DT.

El técnico peruano le deseó buena suerte a Jorge Fossati al mando de la ‘blanquirroja’ y espera que pueda revertir la mala situación que se vive tras los malos resultados. Sostuvo que el perfil del ex Universitario de Deportes es similar al de Ricardo Gareca.

“Ojalá que el profe Fossati pueda encontrarle la mano rápida, acá hay que sumar, tiene esta oportunidad, esta Copa América para conocer a los chicos, es un tipo carismático, que pareciera que es la línea de Ricardo, donde ves una luz de esperanza, pero la única esperanza va a ser el resultado, no la Copa América, olvidémonos de ese torneo, Fossati tiene que encontrar su equipo, el sistema, y hay que esperar a Ecuador y Colombia. Esos partidos nos tienen que dar la luz de dónde nos encontramos”, añadió.

Jorge Fossati manifestó que Juan Reynoso no fue el único culpable del mal momento de la selección peruana.

“No le vamos a exigir a Guerrero”

Nolberto Solano dijo que se le puede dar toda la responsabilidad a Paolo Guerrero para salir del mal momento de la selección peruana porque ya está en su última etapa futbolística.

“Yo te digo en confianza, Ricardo Gareca decía ‘el único que puede sacar adelante es el equipo’. Olvidémonos de las individualidades, y más aún no le vamos a exigir a un Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol, ganas tiene, el espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil”, confesó.