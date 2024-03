Natalia Otero, amiga de Julián Zucchi, se pronuncia sobre la relación del argentino con Priscila Mateo

Julián Zucchi se encuentra en medio de una polémica desde que anunció que estaba saliendo de manera ‘exclusiva’ con una reportera del programa ‘Magaly TV La Firme’. Lo que no imaginó el argentino es que este anuncio provocaría la molestia de Yiddá Eslava, quien salió a decir que el papá de sus hijos le había sido infiel, y que ese era el motivo de su separación.

Pese a que la excombatiente había señalado que la reportera Priscila Mateo no tenía nada que ver con esta deslealtad, las críticas contra la comunicadora no se hicieron esperar. Ella tuvo que cerrar su cuenta de Instagram para luego liminar los comentarios de sus detractores.

Asimismo, en medio de esta polémica, Julián Zucchi salió a declarar a diferentes programas de televisión, uno de ellos, ‘Amor y Fuego’, donde no supo expresarse de la mejor manera y dejó mal parada a la trabajadora de Magaly Medina, pues en todo momento la minimizaba y expresaba el amor que aún sentía por Yiddá Eslava, la mamá de sus hijos.

Julián Zucchi y Priscila Mateo fueron captados juntos nuevamente.

Pese a toda esta polémica, hasta el momento, la pareja se mantiene unida, mediante comunicados, Julián Zucchi le ha hecho saber a Priscila Mateo que es importante para él y hasta le agradeció por estar atenta. Por este motivo, ellos salieron el último fin de semana, además que ella la visitó en el edificio en el que se encuentra viviendo.

Es por este motivo que el programa ‘Amor y Fuego’ se contactó con Natalia Otero, exchica reality y que perteneció a ‘Parchis’ hace varias décadas. Ella, al ser amiga cercana al argentino, no dudó en responder sobre todo el escándalo que lo ha envuelto en los últimos días.

Para empezar, ella respaldó a su amigo por empezar a salir con Priscila Mateo, esto debido a que Julián es un hombre soltero que desea volver a darse una oportunidad en el amor, especialmente luego de haber roto abruptamente una relación de once años.

Julián Zucchi salió en defensa de Priscila Mateo. (Foto: Captura de IG)

“Sí, ahora bueno, el fin de semana estuvo chapando con la señorita, será porque considera que es una buena chica y qué bueno, que se está dando una oportunidad, quizás para conocer a alguien”, expresó mediante una conversación telefónica con una reportera del espacio de Rodrigo González.

Sin embargo, no dudó en bromear sobre la situación, dando a entender que este romance no sería nada serio, ya que el argentino simplemente está disfrutando su soltería y que por salir besándose, no significa que ambos llegarán al altar. “No por eso quiere decir que se vaya a casar con la piba ¡ya está! ¡lo atrapó! ja,ja,ja”, añadió.

No conoció a sus hijos

Luego de confirmar que Priscila Mateo llegó hasta su departamento de soltero, Julián Zucchi le aclaró a sus seguidores que la reportera no ingresó a su hogar, sino a uno de los ambientes del edificio, por lo que no compartió con sus hijos como muchas personas creyeron.

“El pasado viernes, tras regresar de Madrid después de Madrid, después de un viaje de seis días, mi única prioridad fue pasar tiempo de calidad con mis hijos. Como padre, el bienestar y la seguridad emocional de mis hijos son mi mayor preocupación. Después de que mis hijos se acostaran, y únicamente porque Priscila y mi representante estaban preocupadas por mi bienestar en estos tiempos difíciles, Priscila decidió visitarme brevemente”, señaló.