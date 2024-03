Lourdes Sacín y cómo su relación con ‘Andy V’ acabó con su carrera como periodista: “Priscila Mateo se va arrepentir”

La historia de Lourdes Sacín y Andy V. | Archivo La Noche es Mía

Lourdes Sacín, exreportera de Latina TV, saltó de nuevo a los titulares debido a su complicada relación pasada con ‘Andy V’, conocido en el ámbito artístico por sus escándalos y por ser el exesposo de Susy Díaz. Esta historia resurge a raíz de las recientes declaraciones de Sacín sobre la relación “de exclusivos” entre su colega Priscila Mateo y el actor Julián Zucchi, lo que ha puesto de nuevo en el foco mediático su tormentoso pasado amoroso.

La relación de Sacín con Andy V comenzó en 2013, cuando ella, siendo una respetada periodista del programa dominical ‘Reporte semanal’, fue asignada para cubrir una serie de reportajes sobre el reality de competencia ‘Bienvenida La Tarde’, hecho que facilitó su encuentro con Andrés Olano Castro, el verdadero nombre de ‘Andy V’. Pese a las diferencias sociales y las críticas que apuntaban a Andy V como un oportunista, la pareja inició un romance que pronto se vería caracterizado por infidelidad y conflictos.

Lourdes Sacin ya no logró ejercer nuevamente el periodismo tras su tóxico romance con Andy V.

Los detalles sórdidos de su romance era pan de cada día en los programas de espectáculos de aquella época, especialmente por las constantes reconciliaciones después de numerosas infidelidades por parte de Andy V, lo que valió a Sacín el apelativo de ‘La incondicional’. Sin embargo, la llegada de su hijo Loan en mayo de 2015 no logró estabilizar la relación, que se mantuvo bajo la lupa pública por su naturaleza tóxica.

¿Por qué terminaron Lourdes Sacín y Andy V?

La pareja finalizó su relación- supuestamente - en 2018, después de serias acusaciones por parte de Sacín contra Andy V, incluyendo agresiones físicas y psicológicas. Aunque parecía que la historia había llegado a su fin, en 2020 se reveló que habían continuado su romance en secreto, lo que llevó a nuevos enfrentamientos legales, incluida una denuncia de Sacín hacia Andy V por tentativa de feminicidio.

“La periodista lo acusó de violencia física y psicológica. No sabíamos que vivían juntos, pensábamos que la chica había entrado en razón y que ya no vivía con esta persona con quien ha tenido una relación tóxica”, cuestionó Magaly Medina en aquella época.

Lourdes Sacín conoció a Andy V cuando él estaba en el reality 'Bienvenida la Tarde'

Lourdes Sacín dejó su profesión

La polémica en torno a esta pareja no solo llenó páginas de revistas y segmentos de programas de farándula, sino que también tuvo repercusiones profesionales para Sacín. Después de su involucramiento con Andy V, la periodista vio un abrupto fin a su carrera en televisión abierta, limitándose a participaciones en canales de cable y roles como corresponsal, sin poder retomar su posición previa en el medio

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va arrepentir, a mi hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera”, contó la exreportera entre lágrimas.

Lourdes Sacín era reportera de 'Reporte Semanal' de Latina TV, mientras que Andy V era concursante de 'Bienvenida la Tarde'

Lourdes Sacín aconsejó recientemente a Priscila Mateo que no abandone su trabajo en el programa televisivo de Magaly Medina debido a su relación sentimental con Julián Zucchi. Sacín compartió su experiencia personal, lamentando haber perdido su carrera televisiva por situaciones similares en el pasado. Lamentó que Mateo podría enfrentarse a arrepentimientos si opta por priorizar su vida amorosa sobre su desarrollo profesional.

“Ella no debe dejar de su carrera, sé que ella ama la carrera. Tú (Magaly) no la estás botando, sino que está diciendo que él le está pidiendo que renuncie (...) Pero creo que como reportera, ya echó su suerte. Cuando estás en este momento de ilusión no te das cuenta de nada y te dejas llevar, y creo que eso le está pasando. Yo ya lo viví y me cegué, se me salieron las cosas de la mano. Tú tienes más que perder que él”, dijo sobre el caso de Priscila Mateo.

Lourdes Sacín perdonó múltiples infidelidades de Andy V y tuvieron un hijo. También lo denunció por maltrato físico.

¿A qué se dedica Lourdes Sacín?

En 2022, Lourdes Sacín asumió el rol de presentadora en el espacio digital “Sin Cadenas”, inspirado en la exitosa propuesta de Andrea Llosa, “Nunca más”. Este programa, emitido por NtvPerú, se caracterizó por brindar una plataforma a individuos en busca de solución a conflictos legales o problemas familiares, ofreciéndoles la posibilidad de hacer público su caso a nivel nacional.

Lourdes Sacín se quiebra al recordar que dejó el periodismo por su romance con ‘Andy V’. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la actual fase de su carrera, Sacín ha orientado su enfoque hacia la producción de contenido para sus canales en redes sociales, compartiendo con sus seguidores aspectos de su vida cotidiana, incluido su recorrido personal hacia la recuperación después de experimentar una parálisis facial.