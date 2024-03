Priscila Mateo fue captada ingresando al edificio donde reside Julián Zucchi mientras cuidaba a sus hijos. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 18 de marzo, la conductora Magaly Medina lanzó un nuevo ampay que ha captado la atención de su público espectador y que está relacionado con la posible visita de su reportera Priscila Mateo al departamento de Julián Zucchi, intentando pasar desapercibida para las cámaras de su programa.

En las imágenes presentadas por el programa de ATV, se observa a la joven periodista ingresando al edificio donde vive Julián, justo en el día en que él estaba a cargo del cuidado de sus hijos menores, fruto de su relación con la actriz Yiddá Eslava. Eso no fue todo, ya que a horas de la madrugada, la cámara capta a Mateo saliendo del lugar donde se encontró con el exchico reality.

Sin embargo, lo curioso de la escena es que el argentino no acompañó a la periodista para despedirla en el momento de su partida; en su lugar, se mantuvo en la puerta, esperando a que ella bajara junto al cuidador del edificio, mostrando una amplia sonrisa mientras observaba la escena. La periodista se notaba en todo momento avergonzada.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina arremete contra Julián Zucchi

Aunque el conductor argentino Julián Zucchi afirmó que solo estuvieron en una sala del edificio con Priscila Mateo, las imágenes muestran lo contrario para la figura de ATV. Ya que, por su parte, la conductora Magaly Medina lamentó que su colaboradora no fuera acompañada por Julián hasta el edificio y criticó la exposición de la reportera en medio del escándalo mediático, expresando su molestia hacia este.

“Me da una pena cómo la chica está tratando de taparse y él riéndose como si eso fuera un chiste, el exponer a una chica profesional, que su único tremendo error es estar sorda, ciega y muda por un hombre que seguramente le habla bonito”, manifestó Magaly Medina sobre Priscila Mateo.

Tras ver las imágenes, Magaly no dudó en expresar una vez más su molestia hacia el exchico reality por lo que consideró una falta de caballerosidad hacia Priscila Mateo. En las imágenes, se puede observar cómo el argentino sonríe al verla salir del departamento, mientras que la reportera parece tratar de ocultarse.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Rodrigo González critica a Julián Zucchi tras su salida con Priscila Mateo

El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González, se sumó a las opiniones sobre la reciente salida pública de Julián Zucchi con la reportera Priscila Mateo, expresando preocupación por la situación y brindando consejos a la joven periodista.

Durante una de sus intervenciones, el popular ‘Peluchín’ comentó sobre el gesto del argentino al soltar la mano de Priscila en medio de su salida pública, y cómo se refirió a ella como si la hubiese “obligado a oficializar” su relación. “Si alguien dice lo que dijo Julián, ¿tú le entregas así el cuello desnucado? Para que él te chupe la sangre... recontra ‘amiga, date cuenta’”, señaló.

El conductor hizo hincapié en que la periodista debe ser consciente de la situación y marcar distancia si es necesario. “Amiga, creo que no te has dado cuenta que el que se lo queda, pierde”, agregó. Peluchín también cuestionó la actitud de Julián Zucchi al salir públicamente con Priscila Mateo tras el incidente del viernes, aconsejando que, en caso de tener asuntos por resolver, lo más conveniente es hablar en privado en lugar de exponerse en lugares públicos.

“El viernes, Julián te soltaba de esa manera la mano y el sábado, no sé, si hay algo que arreglar, compartir, solucionar, quedaría con la persona en hablar, pero no me voy a un local dejando que me graben, felices”, comentó Peluchín, enfatizando la importancia de cuidar la imagen y la intimidad en situaciones delicadas.