Lourdes Sacín se quiebra al recordar que dejó el periodismo por ‘Andy V’: “Hasta el día de hoy me duele en el alma”

Fuertes declaraciones. En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 19 de marzo, la periodista Lourdes Sacín se unió en vivo a la conductora Magaly Medina para abordar su experiencia personal y brindar un consejo a la reportera Priscila Mateo.

Sacín, visiblemente emocionada y entre lágrimas, recordó el momento en que decidió dejar el periodismo por su relación sentimental con ‘Andy V’, y expresó que todavía siente el dolor de esa decisión. La exreportera de Latina relacionó la dirección de su carrera como comunicadora con decisiones que ahora considera erróneas.

En este contexto, Lourdes se dirigió directamente a Priscila, quien ha manifestado su deseo de renunciar a su trabajo en ATV debido a la presión mediática generada por su relación con Julián Zucchi. Ante ello, la comunicadora aconsejó a Mateo a pensar detenidamente antes de tomar una decisión tan importante y a no abandonar su carrera por amor, ya que podría arrepentirse en el futuro.

La experimentada periodista compartió su propia historia como una lección aprendida, instando a Priscila Mateo a no permitir que las emociones del momento influyan en su juicio profesional. Sacín destacó la importancia de mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional para evitar futuros remordimientos.

“A mí me duele en el alma. Ella no debe dejar de su carrera, se que ella ama la carrera. Tú no la estás botando, sino que está diciendo que él le está pidiendo que renuncie. Priscila te lo digo de corazón, no dejes tu carrera”, sostuvo la periodista en un inicio en entrevista con Magaly Medina.

Las lágrimas de Lourdes Sacín

En otro momento de la entrevista, Lourdes Sacín reveló que ha sido marcada por desafíos y lecciones aprendidas en el mundo del periodismo. Durante su conversación en vivo con Magaly Medina, la periodista compartió parte de su historia personal para aconsejar a Priscila Mateo.

Sacín evocó su tiempo en Latina, durante el cual estuvo involucrada en una relación tumultuosa con ‘Andy V’, un cantante con el que tuvo un hijo y enfrentó numerosos problemas legales. Aunque su relación con el artista no tuvo éxito, el impacto tanto a nivel personal como profesional fue significativo. A pesar de sus esfuerzos por encontrar trabajo en otros medios, su carrera como periodista terminó repentinamente.

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo)”, agregó.

“Se va a arrepentir, a mí hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente”, expresó la periodista, refiriéndose a sus esfuerzos por conseguir empleo en canales de señal abierta tras su salida de Latina. A pesar de trabajar en canales de cable y como corresponsal, no logró recuperar su posición en las grandes casas televisivas.

Entre lágrimas, Lourdes Sacín aconsejó a Priscila a no renunciar a su carrera por amor, recordándole las consecuencias que ella misma enfrentó por tomar decisiones similares. “No debe dejar su carrera”, enfatizó la comunicadora. Por su parte, Magaly Medina le deseó que pronto encuentre una oportunidad de volver a hacer periodismo.