Hospitales de La Libertad, Piura e Ica colapsan por el dengue: personal médico no se da a basto y faltan medicamentos

Las cifras de dengue van en aumento y los establecimientos de salud en La Libertad, Piura e Ica ya no pueden recibir más pacientes. - Crédito: Andina

La epidemia del dengue en el Perú sigue avanzando y pese a los intentos del Gobierno de controlar el aumento de casos, tres regiones finalmente llegaron al límite de su capacidad de atención. Los establecimientos de salud en La Libertad, Piura e Ica ya no pueden recibir más pacientes.

Según el reporte de la Sala Situacional del CDC-Minsa correspondiente a la semana 10 (la más reciente del 2024), solo en La Libertad se ha generado un aumento sostenido de casos positivos de dengue, hasta llegar a 12.315 casos, más que en cualquier otra región del Perú.

Esta cifra supera al total de casos a nivel nacional en el año 2021 (10.601) y el pronóstico del Ministerio de Salud para esta semana fue superado en 1.135%. Además, se nota un gran salto cuantitativo entre los 133 casos en la semana 10 del 2023 y los más de 12 mil en la actualidad, lo que es un indicador de la emergencia que se vive en esta región.

Según Arístides Aurora, presidente de la Federación Médica de La Libertad, actualmente el hospital de Belén y el Hospital Regional de La Libertad se encuentran colapsados y no pueden referir pacientes con dengue desde otras provincias. “Los colegas nos contestan que no tienen camas. Los hospitales han rebasado su capacidad, lo mismo pasa en Trujillo, donde todo está rebasado”, dijo a La República.

La enfermedad del dengue continúa sumando contagios a gran escala en el Perú. - Crédito: Andina

Por otro lado, se indicó que en la región del norte del Perú hay un desabastecimiento de medicinas, por lo que el seguimiento de la salud de los pacientes infectados con dengue también es limitado. “Aún nos falta personal. Siempre es insuficiente”, dijo al medio.

Centros médicos en Piura e Ica también colapsan

El caso de Piura es similar, aunque no en la misma dimensión. Hasta el momento se tienen registrados 9.295 casos de dengue y solo en esta última semana epidemiológica se detectaron 1.655 casos, menos en que La Libertad, pero de todas formas superando las estimaciones del Ministerio de Salud para esta semana.

En esta región, Paita y Sullana son las provincias más afectadas, pues a la cantidad de casos positivos que hay detectados se suma la falta de personal de salud. Julio Barrena, vocero del Colegio Médico de Piura, indicó que los espacios temporales que se designaron para la atención de pacientes el año pasado ya no existen y fueron desarmados.

La tercera región que se encuentra colapsada en su atención a los pacientes infectados con dengue es Ica, que actualmente posee 8.363 casos detectados de dengue y pese a que el Perú se encuentra apenas en la semana epidemiológica 10, ya ha alcanzado la mitad de casos registrados en todo el año 2023 (16.901).

el decano del Colegio Médico de Ica, Luis Muñante, indicó que el Ministerio de Salud no presentó acciones de prevención pese a que el aumento de casos no es algo reciente, sino que se produce desde el año pasado. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Minsa / Andina

Según el decano del Colegio Médico de Ica, Luis Muñante, cuatro hospitales ya han colapsado: el hospital regional, el hospital Santa María del Socorro, el hospital Félix Torrealva y el hospital Augusto Hernández. Este último también tiene colapsadas sus cuatro Unidades de Vigilancia Clínica (Uviclin).

Muñante también indicó a La República que el Ministerio de Salud no presentó acciones de prevención pese a que el aumento de casos no es algo reciente, sino que se produce desde el año pasado. Además señaló que el primer nivel de atención es clave, pero no se poseen todos los recursos necesarios para la atención a pacientes con dengue, cuyos número podrían aumentar hasta 200% más.

¿Qué pasa si me infecto con dengue por segunda vez?

Infobae Perú conversó en exclusiva con el doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, quien indicó que en caso de contraer nuevamente el dengue, los pacientes pueden complicar aún más sus posibilidades de recuperarse y se desarrollen cuadros más graves de la enfermedad.

Esto depende del serotipo o ‘subespecie’ a la que pertenece el virus. El dengue posee cuatro: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. “Si yo me infecté con el dengue serotipo 3 y me vuelve a dar, pero esta vez con el serotipo 2, la posibilidad de generar mayor respuesta inmunológica y que a su vez esta genere que tenga mayores complicaciones es muy alta”, indicó a Infobae Perú.

Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, indicó a Infobae Perú que los pacientes que se vuelven a infectar con dengue tienen alto riesgo de padecer una enfermedad grave. (Infobae Perú)

Si de casos graves se trata, también es necesario considerar las características de la población que se infecta. En el caso del dengue en Perú se han detectado hasta siete grupos de riesgo que podrían presentar un caso grave de la enfermedad.

“Hay grupos de riesgo que son: niños menores de 5 años, gestantes, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con procesos oncológicos o que se están dializando. Si estas personas se llegan a reinfectar con un serotipo diferente de dengue, es probable que desarrollen un dengue grave o muy grave a futuro”, manifestó.