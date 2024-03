Dengue en Perú: Gobierno contratará más de 1.000 médicos para reforzar la atención contra la epidemia

Las cifras de dengue van en aumento. - Crédito: Andina

El número de casos positivos de dengue en el Perú sigue creciendo y afectando no solo a la ciudadanía, sino también a la capacidad de respuesta de establecimientos de salud y personal médico. Es por eso que, para evitar que la atención de centros de salud se vea superada, el gobierno anunció la contratación de 1.110 nuevos miembros del personal de salud.

El Ministerio de Salud emitió un nuevo Decreto Supremo en el que se permite -de manera temporal- que los médicos especialistas puedan ejercer más de un cargo público remunerado. Esto solo incluirá a los niveles II y III de atención, es decir:

Nivel II: Hospitales y clínicas dedicadas a la atención general y especializada.

Nivel III: Instituciones especializadas, hospitales y clínicas de atención para casos de mayor complejidad.

También se incluye a las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, ubicados en las jurisdicciones declaradas en emergencia sanitaria

Por otro lado, el documento indica que se deberá contratar a 555 médicos especialistas y 555 enfermeras especialistas bajo un régimen especial. Cada establecimiento de salud deberá determinar cuánto personal adicional necesita para atender a los pacientes de dengue.

Debido al origen excepcional de la medida, el documento emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) también señala que los contratos firmados en este contexto “son de naturaleza estrictamente temporal y se celebran a plazo determinado; y tendrán vigencia como máximo hasta el término de la emergencia sanitaria por dengue”.

Actualmente, el aumento de contagios de dengue en el Perú ha generado la declaratoria de emergencia en los servicios de salud en más de 20 regiones del país como: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali, y el Callao.

¿Cuántos casos de dengue hay en el Perú?

Hasta el día 16 de marzo, el Ministerio de Salud ya había reportado más de 70 pacientes fallecidos por complicaciones relacionadas con el dengue. De igual forma, al menos 61 mil personas ya contrajeron la enfermedad, que también se encuentra presente en todas las regiones del Perú.

De la lista, la región que posee a la mayor cantidad de afectados es La Libertad, con más de 12 mil casos confirmados. Otras regiones en situación de alerta por contagios son Piura con 9.295 casos, Ica con 8.363, Lima con 7.865 y Áncash con 6.839, según los últimos reportes de las autoridades sanitarias.

¿Qué pasa si me contagio de dengue por segunda vez?

Infobae Perú conversó en exclusiva con el doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, quien indicó que en caso de contraer nuevamente el dengue, los pacientes pueden complicar aún más sus posibilidades de recuperarse y se desarrollen cuadros más graves de la enfermedad. Esto depende del serotipo o ‘subespecie’ a la que pertenece el virus. El dengue posee cuatro: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4.

“Si yo me infecté con el dengue serotipo 3 y me vuelve a dar pero esta vez con el serotipo 2, la posibilidad de generar mayor respuesta inmunológica y que a su vez esta genere que tenga mayores complicaciones es muy alta, es cierto. Mientras más serotipos tenga yo, mientras más veces me haya contagiado de dengue, la posibilidad de presentar cuadros muy adversos es muy alta”, indicó Neciosup a Infobae Perú.

Si de casos graves se trata, también es necesario considerar las características de la población que se infecta. En el caso del dengue en Perú se han detectado hasta siete grupos de riesgo que podrían presentar un caso grave de la enfermedad.

“Hay grupos de riesgo que son: niños menores de 5 años, gestantes, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con procesos oncológicos o que se están dializando. Si estas personas se llegan a reinfectar con un serotipo diferente de dengue es probable que desarrollen un dengue grave o muy grave a futuro”, manifestó.