Fernando Llanos revela su futuro laboral tras despido de América TV y Canal N: “Ustedes merecen calidad”

Fernando Llanos revela su futuro laboral | TikTok @ferllanosr

Fernando Llanos reapareció en sus redes sociales, luego de haber sido despedido de América TV y Canal N. Con más de 15 años de carrera en ambos canales, el periodista se destacó por su capacidad para narrar historias que cautivaron al público, por lo que su repentina salida generó descontento entre los televidentes.

En un video publicado en TikTok, el reportero y exconductor de televisión se mostró sorprendido por el apoyo que ha recibido por parte de sus colegas y usuarios. “Gracias por cada mensaje, por cada llamada telefónica y por cada encuentro casual en el que me han expresado su cariño, su respeto y me han trasladado toda su energía positiva”, expresó Llanos.

Con una sonrisa en el rostro, la exfigura de América TV complementó: “Fueron números muy altos de mensajes llenos de aprecio, que valoro muchísimo la verdad. He tratado de leer casi todos en Instagram, Facebook, X, Youtube y TikTok. Cada día se siguen multiplicando, sobre todo la sensación de que pudieron escuchar, a través mío, que los personajes respondan las preguntas que ustedes hacen”.

Fernando Llanos cierra su ciclo en Canal N después de 15 años.

¿Dónde trabajará Fernando Llanos?

Fernando Llanos señaló que ha tomado en cuenta los consejos de los usuarios, por lo que ha decidido crear un espacio virtual para continuar desarrollándose como periodista. “Eso toma tiempo para hacerlo con la calidad que ustedes merecen”, detalló en su plataforma, sorprendiendo a los seguidores que esperaban verlo nuevamente en la pantalla chica.

Todo parece indicar que el hombre de prensa ahora trabajará de la mano de Carlos Orozco, conocido creador de contenido y dueño de un canal de Youtube con más de 300 mil suscriptores. Ambos se reunieron en un restaurante limeño para coordinar sus proyectos a futuro.

“Hoy me han hecho una invitación especial, les presento al señor Orozco, ustedes lo conocen más que yo. Paso a paso, vamos a ir contándoles lo que viene a futuro. Este mundo digital es un mundo de descubrimiento y exploración. Con Carlos estamos viendo cosas buenas que se vienen para el futuro, se las contaré en los siguientes días”, expresó el periodista.

Fernando Llanos trabajará al lado de Carlos Orozco, creador de contenidos peruano. TikTok/@ferllanosr

Fernando Llanos y las razones detrás de su despido

La salida de Fernando Llanos de América TV y Canal N podría estar relacionada con ajustes presupuestarios en la cadena, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente. En medio de la incertidumbre, el periodista compartió la reacción del público ante las últimas entrevistas que hizo a los representantes de las AFPs.

“Yo tengo mis propias sensaciones [sobre los motivos de su despido], pero me las voy a guardar (...) Creo que la gente es suficientemente inteligente para saber qué cosas ve y qué cosas no ve. Al final, yo no tuve oportunidad de despedirme en pantallas. Soy creyente de que cada cosa que haces y cada acción que realizas tiene un valor y que al final las cosas buenas y malas que haces caen por su propio peso, todo cae por su propio peso”, comentó a La República.

Captura compartida por Fernando Llanos. X/@FerLlanos

Es importante destacar que el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) emitió un comunicado expresando su solidaridad con Fernando Llanos. En este documento, el colegio considera que el periodista ha sido objeto de un “abuso” por parte de América TV y Canal N.

“Lamentamos que sus empleadores, América Televisión y Canal N, sin causa justificada hayan decidido despedirlo luego de 15 años de trabajo ininterrumpido y estable. Sin embargo, debemos advertir que, su despido, se produce en el contexto de la realización de una serie de entrevistas y preguntas incómodas para un representante de las AFPs y el abogado de Alberto Fujimori. El trabajo de un periodista es llegar a la verdad y volverse incómodo ante su interlocutor, si fuera necesario”, se lee en la misiva.