Los gestos del ‘Loco’ Vargas y Jefferson Farfán que sorprendieron a Fernando Llanos: “Son súper generosos”

Fernando Llanos recordó diversas anécdotas con futbolistas peruanos. Captura/Instagram

El periodista Fernando Llanos, responsable de la conducción de ‘América Noticias Edición Dominical’, compartió en una entrevista reciente algunas curiosas anécdotas que vivió junto a los futbolistas Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas, destacando que fueron estos dos últimos quienes más lo sorprendieron por su actitud noble.

Según dijo el hombre de prensa, recuerda hasta la fecha el día que Paolo Guerrero lo llamó—allá por el 2007—para avisarle que tenía una prueba contundente para demostrar que Magaly Medina mintió al afirmar que se había escapado de la concentración previo al partido Perú vs Brasil.

“Paolo me llamó a las seis de la mañana para decirme lo que estaba pasando, me dijo: ‘Eso es falso, yo tengo el voucher’. Ese mismo día yo estaba presentando el voucher con Paolo. Eso fue una evidencia sólida y desencadenó la decisión de los jueces (la encarcelación de Magaly Medina)”, relató en diálogo con diario Trome.

Paolo Guerrero mostró el recibo de Friday's, con lo que evidenciaba que salió del restaurante a las 20: 00 horas.

Jeffeson Farfán ayudó a los damnificados de un huaico

Por otro lado, Fernando Llanos señaló que, en la época en la que Jefferson Farfán jugaba en Lokomotiv, este lo llamó para decirle que deseaba ayudar a los damnificados de un huaico ocurrido en Cajamarquilla.

“Me dijo: ‘Mi mamá te va a llamar porque queremos hacer una donación. Escoge tú el sitio’. Llevamos dos camiones de ayuda, por parte de él. En Cajamarquilla también encontramos el caso de un chico que era discapacitado y no tenía silla de ruedas. Llamé a la mamá de Jefferson y le dije: ‘¿Se acuerda de él? Hay que ayudarlo, necesita una silla de ruedas’. Ella me respondió: ‘Averigua dónde la venden y yo llamo a Jefferson’. Conseguí un contacto, costaba un dineral. Le compraron la silla”, detalló.

Jefferson Farfán ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección peruana. ANDINA

El conductor de América TV resaltó que esa no fue la única vez que Jefferson Farfán le daba la mano a todos aquellos que lo necesitaran.

“Había una karatera de San Juan de Lurigancho y tenía un problema por su cambio de categoría porque encajaba con la fecha de su cumpleaños, dejaba de ser auspiciada por la IPD. Yo llamé a la señora Charo y le dije del caso. Me respondió: ‘Llamaré a Jefferson’. Pasó media hora y me llamó, me dijo: ‘Ya hablé con Jefferson, ¿cuánto es?’. Creo eran 1500 dólares, pero le pagaron el viaje”, complementó.

‘Loco’ Vargas donó 5 mil dólares

El periodista Fernando Llanos también contó la vez que llevó a Juan Manuel Vargas a conocer a Romina Cornejo, una niña que quedó cuadrapléjica porque un grupo de delincuentes le disparó al intentar robar 10 mil dólares a sus abuelos en la Vía Expresa, en el 2010.

“Pasaron dos semanas y Juan Manuel Vargas me llamó. Nos fuimos a un banco, él entró y luego me dio cinco mil dólares, me dijo que se los entregara a la mamá de Romina. Eso no se hizo público, no se supo nunca”, expresó el experimentado periodista.

Vargas fue vital en los distintos triunfos de la Fiorentina en la Serie A, por lo que en Champions fue tomado en cuenta para el triunfo

Para Fernando Llanos, tanto Jefferson como Juan Manuel le demostraron que, más allá de sus escándalos, eran buenas personas. “Muchos le ven la parte satanizada por los hechos públicos que hacen, pero hay seres humanos súper valiosos, súper generosos, son más allá de su personaje. Son personas que, desde su posibilidad, ayudan bastante. Hay muchos gestos que no se ven”, dijo.

No obstante, el conductor de ‘América Noticias Edición Dominical’ aclaró que igual no teme criticar a los futbolistas o a cualquier personaje de la televisión si hay razones para hacerlo, pese a la amistad que puedan tener.