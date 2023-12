Mayra Couto quiere volver a ‘AFHS’ y habla sobre Andrés Wiese: “Me encontré con una pared, no con un caballero”

Mayra Couto confirmó sus deseos de regresar a 'Al Fondo Hay Sitio', donde interpretó a 'Grace Gonzales'.

Después de vivir varios años en Colombia y Cuba, Mayra Couto ha vuelto al país que la vio nacer para asumir nuevos retos profesionales. En una reciente entrevista, la actriz peruana confirmó sus deseos de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y se refirió también a la denuncia por acoso sexual que interpuso contra Andrés Wiese, la cual ya fue archivada.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho y crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos; todo está bien”, comentó la recordada ‘Grace Gonzales’ en diálogo con el diario El Comercio.

En uno de los episodios de 'Al Fondo Hay Sitio, 'Don Gilberto' aseguró que 'Grace' y 'Nicolás' son "felices" en Canadá. América TV

Mayra Couto recuerda denuncia con Andrés Wiese

En junio de 2020, en la época en la que Andrés Wiese enfrentaba una primera denuncia por supuesto acoso sexual contra una menor de edad—también archivada—, Mayra Couto usó sus redes sociales para acusar a su excompañero de haberla acosado durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Esto después de haberlo rechazado en una de las giras de la serie.

“Tenía miedo de subirme a ese hotel gigante sola, y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’ y la tercera fue ‘no me gustas’. Desde ahí, comenzaste a echarme mierda en cada escena, te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahocarme un poco. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido como rozabas tu pene sobre mis nalgas”, señaló.

Tres años han pasado desde aquella denuncia. Ahora, Mayra Couto ha roto su silencio, señalando que para ella lo más importante era manifestarle su apoyo a la menor de edad que salió a demandar a Andrés Wiese, pues ella también vivió una experiencia similar cuando era mucho más joven.

“El que sea menor me tocó fibras muy íntimas y personales. Nunca nos vimos, no la conocí, pero quiero que sepa que estoy con ella. El 2016 el acoso laboral no existía. Nadie puede juzgar un delito que existe hoy, pero que en ese tiempo no. Lo que él estaba haciendo en ese momento, no era un delito sino una incomodidad. Y lejos de encontrarme con un caballero que asume su error o tontería, me encontré con una pared”, señaló.

Andrés Wiese no apareció en la novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'. Instagram/@andrewiese

Mayra Couto revela infierno tras denuncia

La actriz peruana Mayra Couto precisó que no la pasó nada bien después de denunciar públicamente a Andrés Wiese, principalmente porque no tenía apoyo legal, estaba lejos del Perú y los usuarios parecían no creer en su testimonio.

“Salí a denunciar sin abogado, sin Internet. Estaba en Cuba. Solo me cargaba Instagram. Ese día, ni bien denuncié, una chica feminista me escribió para avisarme que alguien estaba publicando toda mi información: mi dirección, mi teléfono, los nombres de mis papás, mis estados financieros, mi número de cuenta del banco y cuánta plata tenía. Empecé a temblar. Mis papás estaban aterrorizados. Temían que les hagan algo. A mí me amenazaron [de muerte]. Cerré todas mis cuentas. Fue hardcorde”, enfatizó.

Por otro lado, Mayra Couto no dudó en enviarle un mensaje a sus detractores: “Si a alguien le parece que soy una mentirosa, que se quede con eso. Yo estoy orgullosa de mí y satisfecha con mi desempeño (...) No me quedaré callada nunca más, pero si volviese a vivir una situación como esa, tendría una estrategia mucho más cuidada”.