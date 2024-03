Presidenta de la CONAR confesó que existió amaño de partidos en el 2021 y 2022

Carmen Retuerto, presidenta de la CONAR, reconoció amaño de partidos los años 2021 y 2022 en el fútbol peruano.

El arbitraje peruano pasa por una profunda crisis, no solamente por los constantes errores que ocurren en los cotejos de primera y segunda división, sino también debido a las constantes denuncias y sospechas de amaños de partidos que involucran a los referís. En este contexto, Carmen Retuerto, presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), reconoció que el 2021 hubo un caso confirmado de este tipo y que incluso el juez involucrado fue retirado del sistema de arbitraje.

“Cuando ha habido denuncias, nosotros hemos actuado de acuerdo a lo que corresponde. No tengo en este momento, ninguna información en la CONAR de algún amaño de partidos. En el 2021 nos llegó una denuncia de un árbitro FIFA y nosotros procedimos a mandar la información a la Comisión de Ética e Integridad de la FPF y el árbitro fue suspendido de sus labores arbitrales hasta que la investigación se de y nos llegue la resolución del caso. El caso ya está resuelto y el árbitro quedó fuera de la lista de CONAR”, declaró a Latina.

La exárbitro también reveló que existen tres casos, que datan del 2022, que todavía se encuentran en investigación. Además, que dos colegiados denunciados por amaño resultaron libres de todo cargo:

“En la gestión del 2022 hubieron cinco casos que fueron derivados a la misma área, de los cuales dos salieron absueltos y tres todavía siguen en investigación, todavía no hemos recibido la resolución y tampoco están en lista de CONAR actualmente”, comentó.

Carmen Retuerto, asumió como presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros a finales del 2022 (CONAR)

Asimismo, señaló que cuando un árbitro recibe una acusación de esta naturaleza, queda inmediatamente apartado de la actividad arbitral:

“Cuando un árbitro presenta sospechas, indicios o denuncias de amaño de partidos, este queda suspendido inmediatamente de todos sus trabajos arbitrales hasta que la investigación se de por completo y nos den una resolución del área que corresponde, que nos diga si son o no responsables. Mientras tanto no pueden cumplir ninguna función en la CONAR, como árbitros”, indicó.

Respuesta a Fernando Chappell

Retuerto también respondió a las declaraciones del exárbitro FIFA Fernando Chappell, el cual manifestó que los arreglos de partidos en Liga 1 son una actividad bastante común e incluso aseguró tener pruebas que sustentaban sus denuncias.

“He tenido conocimientos de esas declaraciones, estoy preocupada porque él (Chappell) no muestra ninguna prueba y para que lances una información de esa naturaleza, que es la honorabilidad de las personas, en este caso del gremio arbitral, tienes que mostrar una prueba fehaciente. Nosotros somos los más interesados como CONAR, de saber quienes son esos árbitros que menciona para tomar inmediatamente cartas en el asunto, esperemos que lo haga lo más pronto posible. Mientras no haya pruebas o indicios, no podemos nombrar a alguien, debe haber videos o imagen, el dice que hay tarifas, debe tener pruebas de eso. Es importante que tengamos esa información. Así como él ha tenido esa ligereza de decir que hay árbitros corruptos, debe hacerlo para mostrar las pruebas”, disparó.

Fernando Chappell realizó serias acusaciones respecto al arreglo de partidos y soborno de árbitros en Liga 1.

Autocrítica del arbitraje peruano

Carmen Retuerto reconoció el mal momento por el que pasa el arbitraje peruano, pero aseveró que se debe separar los errores producto de una equivocación humana, de los que son con otras intensiones:

“Estamos pasando por un momento crítico, difícil, se han dado situaciones en diferentes partidos de decisiones que no han estado acorde de lo que esperamos como comisión. Tenemos que replantear esto para mejorar. Los árbitros toman decisiones constantes en el partido y a veces analizan mal, pero eso no significa que esté dirigido o sea corrupto. Las decisiones polémicas pasan en todos lados del mundo. Reconocemos los errores, no puedo decir que estamos excelente, hay errores que van a haber siempre, pero estamos trabajando para mejorar. Como en toda profesión hay gente buena, mala, pero hay que identificar quienes son, no creo que todos los árbitros sea corruptos”, destacó.

Por último, dejó en claro que Agustín Lozano, presidente de la FPF, no tiene ninguna injerencia en la designación de jueces para los partidos.

“No hay injerencia, es un tema administrativo, nosotros somos parte de la FPF. Cuando hay un curso de árbitros FIFA, talentos, tenemos que hacer requerimientos, porque trabajamos con ellos, pero injerencia en designaciones, lo hacemos nosotros, somos autónomos. Nos reunimos muy poco con el presidente, solamente cuando los clubes se quejan y envían la carta a la FPF”, concluyó.