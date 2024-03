Melissa Klug atraviesa delicado momento familiar y promociona rifa pro salud: “Se nos va”

Melissa Klug lamenta mal estado de salud de su abuela. | América TV

La influencer peruana Melissa Klug se encuentra atravesando un momento especialmente difícil debido al delicado estado de salud de su abuela Angelita, de 97 años de edad. Klug, conocida también como la ‘Blanca de Chucuito’, ha manifestado su desesperación ante la condición de quien considera como a su segunda madre.

En conversación con el programa ‘América Hoy’, la empresaria expresó con profunda angustia: “Está muy delicada... Se me va mi abuelita”, refiriéndose al estado de salud de su querida abuela.

En este contexto de preocupación, Melissa Klug ha decidido organizar una rifa como medida para apoyar - presuntamente - en los cuidados de Angelita, según informó el magazine de América TV. Entre los premios, se encuentra un uniforme completo del equipo Sport Boys, donado por Jesús Barco, pareja de Klug.

Melissa Klug está promocionando en sus redes sociales una rifa, pro fondos "por motivos de salud".

En sus redes sociales, la empresaria frecuentemente realiza homenajes a su abuela, dedicando emotivos post donde resalta los momentos especiales vividos juntas y el profundo agradecimiento por el papel fundamental que ha desempeñado en su vida.

Desde su juventud, Melissa Klug contó con el incondicional apoyo de su abuela, quien la ayudó a enfrentarse a las complejidades de ser madre a una temprana edad. “Viví momentos muy difíciles, pero tu amor me enseñó a sacar fuerzas de dónde sea e ingeniármelas para poder cumplir como madre”, compartió la empresaria, en un emotivo mensaje dirigido a Angelita en sus redes. “Es la persona que más amo en el mundo, yo te necesito, mis hijos te necesitan también. Eres mi reina, mi maestra”, expresó Klug hace unos meses, reflejando la profunda conexión emocional que comparten.

“Cuántas veces me ayudaste, mientras mi mamá tenía que trabajar a doble turno. Ser madre joven para mí no fue nada fácil, pero ahí estabas tú Angelita querida para darme la mano y apoyarme. No puedo reemplazarte con nadie”, fue el mensaje que dedicó Melissa Klug.

Para Melissa Klug, su abuelita es la mujer más importante que tiene a su lado.

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian

Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco superaron sus desavenencias y reanudaron su relación amorosa a inicios de marzo. Este anuncio llega después de una breve separación en enero, impregnada de rumores de infidelidad por parte de Barco y el regreso de Magaly Medina a la televisión, anticipando revelaciones en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

El punto de inflexión en esta historia de amor se dio el pasado 9 de marzo, durante la celebración del cumpleaños número 27 de Barco, evento que significó no solo una festividad sino también el reencuentro de esta pareja. La ocasión fue especialmente conmovedora, ya que contó con la presencia de su hija Cayetana, de tres meses. “Happy Birthday, Jesusito”, expresó Melissa Klug en un momento lleno de ternura, mientras sostenía una torta de cumpleaños y Barco acunaba a su hija en brazos.

Además de este emotivo reencuentro, Klug aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras llenas de amor a Barco. “Que hoy se cumplan todos tus deseos y que la vida te regale cosas maravillosas. Que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida... que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz siempre!!”, escribió en una publicación que acompañó con una fotografía familiar. Esta dedicatoria no sólo fue un regalo de cumpleaños, sino una muestra de la firmeza de su relación y el agradecimiento por la felicidad compartida: “Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia, te amamos”.