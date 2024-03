Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, se defiende de críticas: “Mi mamá crió una mujer fuerte”

Quién es Darinka Ramírez, la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. ATV

Desde que el nombre de Darinka Ramírez salió a la luz como la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán, los comentarios de sorpresa no se han hecho esperar. Además de las críticas que nunca faltan por haber mantenido a su pequeña en el anonimato.

Recientemente, Magaly Medina se refirió a la modelo, resaltando que nunca fue la pareja oficial del futbolista, es por ello que comprende que muchos hagan cuestionamientos.

“Claro, para todo el mundo esto era una sorpresa porque esta chica nunca fue oficializada por Farfán. Nunca se le vio públicamente por Farfán, entonces la gente se pregunta y cómo, de dónde salió esa bebé, de dónde salió la niña. Es que muchos jugadores de fútbol tienen relaciones o conocen muchas chicas, pero no necesariamente entablan una relación con ellas o una relación que sea de cara hacia el público. Entonces, este embarazo pasó de lo más percibido”, indicó la comunicadora.

Asimismo, indicó que le llamó poderosamente la atención que Darinka sea muy amiga de Lucero Jara, quien hace un tiempo fue captada saliendo de un hotel con Pedro Gallese.

“Fue uno de los ampays más sonados que hicimos, o sea son patas, son amiguísima. Eso quiere decir que les gustan los peloteros, tienen algo en común, son amigas de peloteros. Dime con quién andas y te diré quién eres”, dijo Magaly Medina, quien también cuestionó que la joven le haya creado una cuenta personal a la niña, pues considera que la está exponiendo.

Darinka Ramírez responde detractores

La joven de 25 años no ha hecho oídos sordos y se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Si bien es cierto, ha preferido no dar nombres ni dirigirse directamente a una persona, dejó en claro que es una mujer fuerte e independiente.

“Afortunadamente, mi mamá crió una mujer fuerte, independiente, justa y segura”, fue el mensaje que publicó Darinka Ramírez, quien no es la primera vez que expresa lo que piensa desde que salió a la luz su papel en la vida de Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez se defiende de críticas con fuerte mensaje. IG

Jefferson Farfán y su relación cordial con Darinka Ramírez

El exfutbolista ha mantenido su vida privada bajo reserva. Es por ello que esta revelación ha causado en muchos una gran pregunta. ¿Cuándo inició su relación con Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. IG

La relación entre Farfán y Ramírez habría iniciado cuando la modelo tenía solo 22 años, lo que resalta una diferencia de edad de 14 años entre ambos. Como se recuerda, el futbolista señaló que se encuentra soltero y que mantiene una buena comunicación con ella.

Darinka Ramírez ha optado por mantener un bajo perfil desde la divulgación de esta noticia, limitando la interacción en sus redes sociales y evitando exponer a su hija ante la opinión pública. Lo que sí ha hecho es publicar mensajes reflexivos en cuenta de Instagram.

Darinka Ramírez, madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán, lanza negocio.

“Quien han tomado y tiene un por qué, pues soportar cualquier cómo (frase de Friedrich Nietzsche)”, posteó.

“Mantente enfocada. No hable de lo que vas a hacer. No solo sueñes con lo que vas a hacer. No critiques a otros por lo que no están haciendo. Tú solo hazlo. Toma acción, enfócate en la acción y hazlo ahora. Mantén tu enfoque en tu intención”, es otro de los videos que se pueden ver en la red social de la joven.