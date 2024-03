Gobierno publica decreto sobre obligatoriedad del 30% de medicamentos genéricos sin incluir listado de fármacos

Titular del Ministerio de Salud respondió a las acusaciones de ser parte de un lobby. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Minsa

Tal como lo anunció el ministro de Salud, César Vásquez, a Infobae Perú, el Ejecutivo publicó un nuevo decreto de urgencia exigiendo un stock mínimo del 30 % de medicamentos genéricos. Ello, ante la polémica por la no ampliación del N°007-2019, el cual regía desde el 2019.

Pese a que la medida es una de las más esperadas por la población, el Ejecutivo no publicó el listado de los fármacos en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano de hoy, sábado 16 de marzo.

“Mediante Resolución Ministerial del Sector Salud, en un plazo máximo de 10 días hábiles de publicada la presente norma en el diario oficial El Peruano, se aprueba el listado de medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional necesarios para atender las enfermedades que se originen, se transmitan o repercutan en la capacidad de respuesta del paciente, en el contexto extraordinario e imprevisible que sustenta la presente medida; así como los criterios y las demás disposiciones procedimentales”, precisa el documento.

No obstante, dado que el DU regirá desde este domingo, las sanciones de hasta 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, más de S/ 10 mil, podrán ejecutarse de igual manera al no cumplirse con el decreto.

“El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia por parte de las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud, del sector privado, constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos (2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, se lee.

Este es el decreto de urgencia sobre medicamentos genéricos

¿Por qué no se amplió el anterior DU?

Ante la Comisión de Defensa del Congreso, a la que se hizo presente después de reportar fallas en la conexión, el ministro de Salud ratificó el rechazo hacia la venta de víveres, en claro desacuerdo con la resolución hecha por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y explicó por qué no amplió el decreto de urgencia Nº 007-2019.

“El decreto que había, y era motivo de muchos cuestionamientos, no aplicaba un monto mínimo; entonces, con una pastilla de genéricos prácticamente cumplían con la ley. [...] A veces nos rasgamos las vestiduras y hablamos de un tema que no conocemos y pensamos que esa ley o ese decreto ha salvado a muchísima gente, pero mentira. Ese decreto no ha tenido un impacto significativo porque simplemente no ha puesto un porcentaje”, mencionó.

“El decreto de urgencia que hoy todos defienden no ha servido de nada, por eso es que cuando la gente va a las farmacias no encuentra porque no se ha puesto un mínimo en la exigencia, pero estamos para mejorar las cosas y esa es la idea de esta gestión”, agregó.

Titular del Ministerio de Salud se refirió a la no ampliación del decreto de urgencia sobre medicamentos genéricos. | Congreso

Rechazó ser parte de un lobby

En la víspera, el titular del Minsa negó a Infobae Perú ser parte de un lobby contra los medicamentos genéricos y trabajar en favor de las grandes cadenas farmacéuticas, tal como se le acusó en redes sociales. Por el contrario, indicó que con el proyecto de ley serán las grandes empresas las que se verán en jaque al tener que garantizar un stock diario, con el fin de beneficiar a la población.

“Nosotros no estamos en contra de la venta de medicamentos genéricos, lo que queremos es actualizar la lista y otros detalles como porcentajes, sanciones, y demás, a fin de beneficiar a todos los involucrados. Desde los clientes, que en este caso serían las personas que requieren de estos medicamentos, hasta los dueños de los establecimientos pequeños”, sostuvo.