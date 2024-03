Rosangella Barbarán acusa erróneamente a Susel Paredes para defender a Juan Carlos Lizarzaburu

Rosangella Barbarán acusa erróneamente a Susel Paredes

La congresista fujimorista Rosangella Barbarán citó erróneamente una declaración de la parlamentaria de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Susel Paredes, para intentar atribuirle supuestos comentarios sexistas. Ello en defensa de su colega de bancada Juan Carlos Lizarzaburu, quien podría ser suspendido por 120 días por referirse de manera sexual al cuerpo de Patricia Juárez.

El hecho sucedió durante una sesión de la Comisión de Ética, donde se evaluaba la denuncia que presentó Lizarzaburu contra Paredes por haber calificado de “brutos”, “idiotas” y “torpes” a los congresistas que impulsaron la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Cabe precisar que Susel Paredes fue quien denunció al fujimorista por la expresión que tuvo sobre Patricia Juárez. Dicha denuncia culminó con la propuesta de suspensión por 120 días contra Lizarzaburu, sanción que aún no es sometida a consideración del Pleno del Congreso.

“Cuando sucedió lo del congresista que fue denunciado (Juan Carlos Lizarzaburu), ella lo dijo explícitamente: ‘Yo les he visto, yo les he visto, refiriéndose al miembro viril de los varones del Congreso, yo les he visto a todos y les puedo decir que la tienen chiquita’. Disculpe, ¿eso no tiene sanción? Eso lo ha dicho la congresista”, dijo Barbarán.

La intervención fue interrumpida por el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, quien le precisó a la fujimorista que “ese es otro tema a discusión”.

¿Qué dijo en verdad Susel Paredes?

La declaración de Susel Paredes, que citó erróneamente Rosangella Barbarán, data del 16 de enero de este año, durante una entrevista con el portal digital Nativa. En dicho medio, la exmilitante del Partido Morado, para poner en evidencia lo grave de la expresión de Lizarzaburu, planteó un hipotético escenario en el que ella se refiera a los miembros viriles de los congresistas.

“A las mujeres no nos pueden calificar en nuestro centro de trabajo ni en ninguna parte por el tamaño de nuestras mamas. Para ser más ilustrativa, por ejemplo, qué pasaría si es que yo dijera: ‘Mira, yo he chequeado a los congresistas, les he mirado los pantalones y hay varios que de hecho de aquí la tienen chiquita’. ¿Qué dirían? Se cae el Parlamento. (...) Jamás se me atrevería hacer una cosa así”, alegó Paredes.

Pese a haber sido desmentida, la fujimorista insiste en que Susel Paredes debe ser sancionada por haber planteado el ejemplo en mención.

“Intentan justificar ejemplos absurdos y vulgares que Susel expone en un medio de comunicación, donde se ríen y termina con ‘no sería un ejercicio muy difícil’. Tendrá el respaldo de cuentas trolls y medios caviares, pero la doble moral tarde o temprano rebota. Debe ser sancionada”, publicó Barbarán en su cuenta de X (antes Twitter).

Patricia Juárez abandona sesión ante ingreso de Juan Carlos Lizarzaburu

La congresista Patricia Juárez se retiró de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, al ingresar inesperadamente su compañero de bancada, Juan Carlos Lizarzaburu. Según informó Canal N, la parlamentaria abandonó el recinto tras la presencia de Lizarzaburu, quien solo saludó al presidente de la comisión antes de sentarse. Este incidente sigue a la recomendación de la Comisión de Ética del Congreso en enero de suspender a Lizarzaburu por 120 días debido a comentarios sexistas captados por un micrófono abierto.

Patricia Juárez se retira de comisión cuando llega Juan Carlos Lizarzaburu. Canal N

Estas declaraciones provocaron un amplio rechazo por parte del gobierno, políticos y grupos defensores de los derechos de las mujeres, como Manuela Ramos, quienes exigieron una sanción severa por lo que consideraron una agresión sexual. En respuesta a esto, Fuerza Popular decidió suspender a Lizarzaburupor seis meses por lo que consideraron una falta grave a su estatuto. Durante su intervención en el proceso, Lizarzaburu indicó que sus comentarios se dieron en un contexto privado y extendió disculpas a Juárez y a su partido, aunque también ha sido objeto de críticas previas por otros comentarios ofensivos hacia culturas originarias.