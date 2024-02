Susel Paredes llama “brutos”, “idiotas” y “torpes” a congresistas que impulsan destitución de la JNJ

Fuente: Exitosa TV

La legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) confrontó con dureza este martes a los parlamentarios que impulsan la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura. La congresista los tildó de “brutos”, “idiotas” y “torpes”, después de que la Comisión Permanente aprobara enviar a debate y votación del pleno un informe que plantea acusar y remover a todos los juristas.

El documento había sido aprobado en febrero pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, que recomendó acusar e inhabilitar durante 10 años al pleno de la JNJ por supuestas infracciones constitucionales.

“Mira qué brutos son los que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica, que lo que va a pasar es que la Junta no va a poder sesionar porque no habrá quórum. Interpretan la norma a la apurada. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen la ONPE, la Reniec y el Jurado [Nacional de Elecciones]”, declaró la diputada en diálogo con Exitosa.

La Comisión Permanente realizó la votación del informe de manera separada por cada uno de los siete integrantes de la JNJ, que en cada caso recibió el apoyo mayoritario de parlamentarios de grupos de derecha y ultraconservadores, así como de Perú Libre. Ahora, el texto aprobado deberá ser debatido y votado por el pleno en marzo próximo, cuando comenzará la siguiente legislatura.

“No hay base legal para inhabilitarlos, no hay base legal para destituirlos, lo que hay (son) razones políticas porque la JNJ son la mesa del campeonato y los árbitros de los partidos que ven los juicios y las elecciones”, remarcó Paredes al considerar que, si la iniciativa finalmente llega a concretarse, sería “un disparo a los pies”.

“¿Qué va a hacer si no hay quórum si paralizan la Junta? Puede ser peor, puede no ser peor. [...] Son tan torpes que, como no tienen mirada de lejos, hacen rápido lo que ahorita necesitan. [...] Bueno, que se disparen, pues. Si se disparan, no caminarán. Los votos no los pone ni la lógica ni lo jurídicamente correcto, lo pone la necesidad. Ellos necesitan que liberen a sus procesados, necesitan su candidata que nunca gana”, matizó, en referencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La líder política Keiko Fujimori, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Su padre, el exdictador que instauró un régimen entre 1990 y 2000, había señalado la semana pasada que el partido naranja había acordado la continuidad de la presidenta Dina Boluarte hasta julio de 2026, fecha en la cual se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.

A raíz de las declaraciones de Paredes, el diputado fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu interpuso una denuncia ante la Comisión de Ética “por grave falta [...] con la finalidad que se le imponga la máxima sanción”, según el documento. Lizarzaburu, precisamente, fue suspendido por emitir comentarios sexistas contra su colega de bancada, Patricia Juárez, tras una acusación formulada por Paredes.

Organizaciones feministas como Manuela Ramos definieron el comentario como agresión sexual al exigir sanción contra Lizarzaburu, quien ya ha protagonizado otros exabruptos al denominar “mantel de chifa” a la wyhipala, la bandera adoptada por algunos pueblos originarios del Perú.