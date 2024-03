Los relojes de Dina Boluarte: colección de accesorios de lujo incluye hasta un Rolex de miles de soles

Dina Boluarte exhibe suntuoso reloj Rolex de miles de dólares pese a que su sueldo apenas llega a los S/15 000 soles. Composición Infobae /La Encerrona.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra nuevamente en el foco de los cuestionamientos luego de que el micronoticiero web La Encerrona revelara la colección de relojes, muchos de ellos, de alta gama y con un costo que supera los miles de soles. Según el medio de comunicación, la presidenta contaría màs de una docena de relojes hasta la fecha y desde que llegó al Gobierno como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La revelación surge luego de que se revisaran casi 10.000 fotografías de archivo del despacho presidencial y de las actividades realizadas por la presidenta en el transcurso de su gestión. Según el periodista Ernesto Cabral, se pudieron advertir un total de 14 relojes usados por la mandataria, entre ellos, un Rolex de miles de soles y cuyo costo no se justifica con el salario actualmente percibido por la mandataria.

El Rolex de Dina Boluarte

Desde su aparición, el 7 de junio del 2023, cuando ya se habían registrado un total de ocho relojes en su haber, la presidenta lució, durante una actividad con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un suntuoso artefacto de relojería fina de la conocida marca Rolex que ha usado, por lo menos, un total de 25 veces; y que puede llegar a costar miles de soles en sus versiones más básicas.

Dina Boluarte y su reloj durante actividades presidenciales. La Encerrona/Presidencia

Al consultar sobre este reloj con el único negocio que distribuye este artículo de lujo en Perú, se pudo conocer que el precio de un Rolex “de acero con oro rosa” varía entre los USD$ 6 mil y USD$ 14 mil dólares, dependiendo del modelo. Un costo que dista en amplitud con el salario que recibe la mandataria de manera mensual, el cual corresponde a un total de S/15 mil soles.

Al consultar respecto a la adquisición de este suntuoso accesorio con el Despacho Presidencial mediante pedidos de transparencia, dicha entidad negó cualquier tipo de compra de tal valor para un reloj de este tipo; por ello, el medio también intentó consultar con el equipo de prensa de la presidencia, pero la respuesta sobre él brilla por su ausencia.

Diez relojes adquiridos en un año de Gobierno con un sueldo menor al anterior

Cabe destacar también que de estos 14 accesorios de lujo, cuatro de ellos fueron usados por la presidenta desde que entró en el 2021 como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde percibía un sueldo que ascendía a un total de S/ 30.000 soles mensuales. Así, desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, la mandataria contaba solo con cuatro relojes con los que era vista en las actividades de dicha cartera.

Un reloj de miles de dólares en una actividad para "reducir la brecha social". La Encerrona/Presidencia.

La situación cambió tras asumir la presidencia, pues desde diciembre del 2023 los cambios de relojes dependiendo de cada una de las actividades que la presidenta realizaba empezaban a cambiar con mayor regularidad, registrándose 10 relojes más en sus actividades protocolares.

La situación llama la atención, pues estos accesorios habrían sido adquiridos después de que Boluarte haya dejado de percibir sueldos de S/30.000 soles, que corresponde al de un ministro, a S/15.000 soles, que es el destinado como honorarios por ser presidente de la República. Es durante este periodo, también, que se registró la adquisición del polémico Rolex.

También, los cuestionamientos del medio respecto a la adquisición de este lujoso reloj tienen que ver con que un funcionario público, como la presidenta Dina Boluarte, haya adquirido un artículo como este, pues en este caso serían considerados como ‘una red flag’ y que podrían ser identificados como signos de la existencia de acuerdos irregulares. Y si bien no se ha comprobado ni existen hechos certeros que acrediten esta postura, el silencio respecto a la procedencia de este artefacto por parte del área de prensa de Presidencia no suponen una señal clara de que este no sea el caso.