Cindy Marino revela el bajo sueldo que recibía en Bella Bella: “Al inicio 600 soles y llegué a 800″

Cindy Marino habla de su sueldo en Bella Bella.

Cindy Marino es una de las exactrices cómicas y exbailarinas que tuvo más de una aparición en las páginas de espectáculos. Aunque en más de una ocasión fue relacionada con futbolistas o más figuras públicas, recientemente Marino se encuentra alejada de la televisión.

Actualmente, Cindy decidió emprender y tiene una marca de jeans, la misma que promociona mediante sus redes sociales. Además, se encuentra en un sólido romance y ha logrado consolidar su propia familia. Pero, es imposible olvidar su paso por una de las agrupaciones de cumbia que la expuso a nivel nacional.

Cindy Marino formó parte de las filas de Bella Bella con tan solo 14 años. La joven habló de este tema en el podcast Café con la Chévez de Trome y sorprendió al hablar de su experiencia en este rubro. Al inicio, sorprendió al confesar que no eraun trabajo tan bien remunerado, pues solo ganaba 600 soles al mes; sin embargo, por su inexperiencia consideraba que era lo mejor que podría tener.

“No, yo me sentía explotada, pero era la más feliz. Era feliz porque el simple hecho de escuchar, ‘vámonos de gira’, yo me sentía Jennifer López. Era chibolaza, era mi primera experiencia en algo así. Nos pagaban mensualidad me acuerdo, yo empecé ganando por sueldo, en ese tiempo me pagaban 600 soles, que era como decir ahorita 1500, pero yo feliz, me sentía millonaria”, expresó al inicio.

Tras ello, contó que por su experiencia le subieron un poco más el pago, pero igual al mes. Sin embargo, cuando volvió a la agrupación luego de una salida, notó que cuando cobraba por show, los ingresos se acrecentaban. Sin embargo, rescata que este trabajo le permitió recorrer el país y el extranjero.

“Luego me subieron 100 solcitos más, después de dos años, y luego otros 100, llegué a 800. Cuando salgo y regresé, empecé a ganar por show, que se gana más. Trabajábamos muchísimo, estábamos muy de moda, fue una experiencia hermosa porque logré conocer todo el país, viajé a Europa, mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer”, sentenció sobre el tema.

Su relación con Maricarmen Marín

Aunque por mucho se creía que tuvo cierta distancia de Maricarmen Marín, Cindy Marino aclaró que nunca tuvo ningún problema con la artista, sino que, por el contrario, la recuerda con cariño. Asegura que era una persona perfeccionista y muy disciplinada que cuidaba de todas. Recuerda que la cuidaba como a una hija porque ella era la menor.

“No, conmigo jamás, (hubo rivalidad). Tengo muy bonitos recuerdos de Bella Bella, empecé a los 14 años y estuve 5 años creo. Salí embarazada, por eso lo dejé y luego regresé, pero ya no estaba Maricarmen, ya no era lo mismo. Ella era derecha, perfeccionista, muy responsable, muy disciplinada, era como una mamá para todos. A mí me cuidaban como una hijita porque era la más chiquita. Yo de Maricarmen tengo los mejores recuerdos, estricta, no por algo ha logrado todo lo que ha logrado. Súper exigente”, mencionó.

Por otro lado, contó que debido a la corta edad que tuvo cuando ingresó a la agrupación, se vio obligada a terminar su etapa escolar en un centro no escolarizado. Su madre fue siempre la que la acompañaba.

“Era todo un tema el colegio. Hasta casi para cumplir los 16, iba al colegio un día al mes creo. Iba de todas maneras porque tenía que dar examen, pero terminé en un no escolarizado para poder tener certificado de estudios. Mi papá al inicio no estaba de acuerdo, pero a las finales mi mamá me acompañaba”, finalizó.