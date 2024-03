Magaly Medina asombrada de las declaraciones de Yiddá Eslava: “Es la reacción de despechada, celosa y rabiosa”. (Captura:Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la edición más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 12 de marzo, la conductora Magaly Medina decidió abordar públicamente las imágenes comprometedoras que involucran a su reportera Priscila Mateo con el cantante Julián Zucchi, expareja de Yiddá Eslava, donde se les ve dándose un apasionado beso en un local nocturno.

Ante esta situación, la figura de ATV optó por romper su silencio y responder al escándalo generado. Confirmó que la joven del ampay de ‘Amor y Fuego’ es una integrante de su producción, pero resaltó que sobre su vida privada no puede emitir comentarios. No obstante, aseguró que se tomarán medidas disciplinarias internas, ya que hay cuestiones que deben manejarse dentro de la empresa.

“Resulta que una de nuestras reporteras se ha convertido en noticia y eso en el mundo de la televisión, los reporteros están detrás de la noticia pero cuando se convierte en noticia puede pasar porque siempre están siguiendo la noticia”, manifestó Magaly durante la emisión del programa.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además, la conductora también prometió dar más detalles sobre lo que ocurrirá con su reportera en el futuro, pero hizo hincapié en que en su profesión es común estar detrás de la noticia y en ocasiones se entablan amistades con las figuras del espectáculo para obtener información relevante. No obstante, enfatizó que las reglas del programa siempre estarán en primer lugar.

“Siempre hay que mantener una distancia respetable, pero generalmente los reporteros se hacen amigos de mucha gente porque de esa manera obtiene información. Me están preguntando si van a despedir a la reportera, acá no tengo pelos en la lengua y voy a responder porque acá tenemos nuestras discrepancias, pero también nos movemos con reglas éticas, nada que cree conflicto, yo lo tolero. El programa es primero y se respeta”, agregó Medina al iniciar su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, la periodista expresó su decepción por las recientes declaraciones de Yiddá Eslava luego del ampay de Julián Zucchi. Magaly Medina consideró que la actriz ha tenido una reacción desmedida y emotiva ante la situación, llegando al punto de insinuar que aún alberga sentimientos por el padre de sus hijos.

“No entiendo su reacción desmesurada, no es una reacción civilizada. Ha tenido la reacción de una mujer despechada, celosa, furiosa y rabiosa”, expresó Medina, quien no comprende la magnitud de la respuesta de la exintegrante de ‘Combate’ tras la confirmación del ampay entre el exParchis y la reportera Priscila Mateo Guerrero.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina aclara a Yiddá Eslava que no hay una reportera ‘rompehogares’

En relación con las acusaciones de Yiddá Eslava sobre una posible relación previa entre Julián Zucchi y la reportera, Magaly Medina aclaró que en su programa no existe una reportera “rompehogares”. La figura de ATV enfatizó que los integrantes de su equipo no tienen la capacidad de influir en las notas que se emiten en el programa, ya que ella misma ejerce la dirección periodística.

“Que ella tenga sus propios fantasmas y no haya resuelto su rabia y frustración personal que haya tenido en su relación con Julián Zucchi, no es nuestro problema”, afirmó Magaly Medina, descartando cualquier implicación indebida de su equipo de trabajo en el ampay de Julián Zucchi con la joven. La periodista enfatizó que en su programa no hay una influencia directa de los reporteros en la selección de reportajes.

“Un reportero de mi programa no tiene el poder de sacar o no sacar reportajes. La directora periodística soy yo. Los reporteros y los investigadores son dos equipos diferentes. Aquí no sé por qué Yiddá ha dicho que teníamos al informante cerca”, aclaró Magaly Medina.

La conductora también compartió detalles sobre cómo se dio el encuentro entre Julián Zucchi y su reportera. Según Medina, fue el propio Julián quien invitó a salir a Priscila Mateo después de conocerla a finales de enero cuando le realizaron una entrevista. No fue hasta febrero que la periodista aceptó la invitación a cenar.