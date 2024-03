Gabriela Herrera protagoniza enfrentamiento con amiga por negocio y reclama su lugar como socia. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. La cantante y exchica reality Gabriela Herrera sorprendió a más de uno al verse envuelta en una fuerte discusión a las afueras de un local de spa que le pertenecería junto con una antigua amiga de nombre Alina Villón, debido a que no está siendo reconocida como socia en este emprendimiento conjunto.

La situación se volvió más intensa cuando las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ registraron el enfrentamiento, lo que llevó a que Herrera perdiera el control y terminara llorando, mientras lanzaba una serie de groserías hacia su antigua amiga.

Acompañada por su madre, su familia y vecinos del área, quienes llamaron a las cámaras para registrar el incidente, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ expresó su frustración ante la situación: “No puedo creer lo víbora que eres. Eres una bruja. No puedo creer que una persona en la que confié para hacer un negocio me haga esto y ahora se haga la santa”, se escucha decir en los reclamos de la modelo.

En defensa de su posición como socia, la exengreída de Sergio George explicó: “Todo se originó cuando le pedí el contrato para formalizar las cosas y ella me dijo que no había invertido ni un sol. Todo lo que está aquí lo he invertido yo. No te he dado dinero en efectivo, pero toda la inversión es mía”, acotó.

Además, mostró conversaciones que respaldan su versión sobre el acuerdo de palabra que tenían, mientras que la otra parte defendió que Herrera debía aportar un 20% de la inversión y una suma de 5 mil soles, que hasta el momento no ha entregado.

“Es un 20% por la colaboración de su persona, para que ella pueda traer clientes, y debía poner la suma de 5 mil soles. Hasta el momento ella no ha dado ni un sol y yo voy invirtiendo como unos 40 mil soles”, dijo la ahora examiga de Gabriella, Alina Villón.

¿Por qué Gabriela Herrera protagonizó fuerte altercado con su examiga y exsocia en plena calle?

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, se presentó un incidente altamente conflictivo, esta vez protagonizado por la modelo Gabriela Herrera, quien no titubeó en confrontar a su antigua amiga y socia, Alina Villón, con gritos, insultos y otros exabruptos en una calle pública. El enfrentamiento se produjo debido a una disputa contractual relacionada con un spa que ambas habrían arrendado en el distrito de Lince.

Según la exchica reality, ella invirtió en el mobiliario del establecimiento y estaba demandando una división justa en el contrato. Por otro lado, Villón sostiene que la cantante le debe una considerable suma de dinero desde hace tiempo y ha incumplido una serie de condiciones acordadas previamente. “Yo he invertido más de 40 mil soles”, dijo en entrevista.