Janet Barboza asegura que Milett Figueroa se hizo “retoquitos” y doña Martha llama en vivo para desmentirla

Doña Martha, mamá de Milett Figueroa, llama en vivo para responderle a Janet Barboza y defender a su hija . (Video: América Hoy / América TV).

Doña Martita, madre de la modelo Milett Figueroa, defendió públicamente a su hija ante las acusaciones de cirugías plásticas que fueron sugeridas en el programa “América Hoy”. En un intercambio contundente, la mamá de Milett defendió la naturalidad de la apariencia física de su hija, afirmando que todos sus gestos y características de su rostro no tienen ninguna intervención quirúrgica.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen juntos: la pareja sale a desmentir los rumores de una posible ruptura

La controversia surgió después de que el programa presentado por Ethel Pozo pusiera en duda la autenticidad de las características físicas de Figueroa, sugiriendo que había pasado por varias cirugías para mejorar su aspecto.

Respondiendo a estas afirmaciones, doña Martha contactó al programa mediante un mensaje de WhatsApp, asegurando que su hija no ha tenido ninguna cirugía y destacó un parecido notable entre ambas que podría corroborar su punto.

“No digan que Milett se ha operado... están poniendo la metamorfosis de las famosas y han puesto foto de Milett. Ojo, Milett no tiene ninguna, pero ninguna cirugía. Es su nariz, sus pómulos, su boca, sus cejas, todo es de ella, jamás intervino un bisturí y a las pruebas se pueden remitir y que salga algún cirujano para que diga si es cierto o no”, fue la respuesta que dio la madre de Milett a través de la mensajería de WhatsApp con la producción.

Mamá de Milett Figueroa, doña Martha, envía mensaje a "América Hoy" desmintiendo que su hija tenga cirugías. (Video: América Hoy / América TV).

Doña Martha asegura que Milett es su “clon”

En medio de los mensajes que Doña Martha envió a la producción del programa, también afirmó que, como ejemplo de que su hija no se ha hecho ningún retoque, pueden comparar sus fotos con las imágenes de ella y verán que se parecen mucho. Milett Figueroa, quien es actual pareja de Marcelo Tinelli, hace algunas semanas cautivó en la boda de la hija del conductor argentino por su belleza y atuendo.

“Ahí está mi clon, mi boca, nariz, todo, mi hija no tiene ninguna cirugía, no entiendo... ¿Es tan difícil de creer? Si hubiera sido así no tendría por qué negarlo. Imagínate, ahora Milett está haciendo fotos para carátula en la revista Caras, una de las más famosas y han dicho que el rostro de Milett es perfecto y natural, revisado por cirujanos en Argentina”, afirmó doña Martha”.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre MIlett Figueroa?

Janet Barboza, conductora de “América Hoy”, presentó fotos de Figueroa en la adolescencia, observando cambios físicos que atribuyó a procedimientos mínimamente invasivos como el botox.

“Evidentemente yo sí veo algunos cambios, algunas cositas, el levantamiento de cejas, botox... seamos objetivos”, acotó Janet Barboza en el programa de ‘América hoy’.

Milett Figueroa: madre de la modelo, doña Martha, desmintió en vivo a Janet Barboza por comentar que su hija se hizo 'retoquitos'.

Doña Martha le responde a Janet Barboza en vivo

El debate escaló cuando doña Martita llamó inmediatamente al programa en vivo, reafirmando su posición sobre la inexistencia de cirugías estéticas en su hija, centrando la discusión en la presión mediática y los estándares de belleza.

“Decirle a Janet y a todas las personas que opinan que (Milett) no se ha hecho ninguna perfilación en el rostro. Tú no puedes poner a una niña, que tenía 14 o 15 años, con su carita redondita a como está ahora”, comentó enérgicamente Doña Martha.

La llamada se cortó, pero la mamá de Milett Figueroa no se quiso quedar con lo que tenía que opinar en vivo y aclarar lo que se decía en el programa de “América Hoy”.

Janet Barboza señala que Milett Figueroa se ha hecho "retoquitos". (Video: América Hoy / América TV).

“No me molesto en absoluto porque las opiniones son libres y se aceptan, pero sí se tiene que aclarar que mi hija no se ha hecho ni perfilación del rostro ni pequeños retoquitos ni absolutamente nada. Si se hubiera hecho, o se hará más adelante, no tiene nada de malo, pero no se ha hecho”, dijo cuando volvió a llamar.

Doña Martha quiso dejar en claro que no tiene nada en contra de las cirugías estéticas, pero no quiere que incluyan a su hija dentro de ese tema porque ella no se ha hecho nada en absoluto. Por eso salió al frente, como ‘mamá leona’ para defenderla.