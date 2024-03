Medicamentos genéricos: Colegio Químico Farmacéutico pide que se revise lista obligatoria según las necesidades de los pacientes

La decana del Colegio Químico Farmacéutico indicó a Infobae Perú que el Ministerio de Salud debería hacer un nuevo listado de medicamentos genéricos obligatorios para todas las farmacias y boticas a nivel nacional. Mientras tanto, los pacientes podrán seguir accediendo a ellos por medio de un 'stock de seguridad' en cada establecimiento. (Foto: Composicion - Infobae/Renato Silva)

En el año 2019 el Ministerio de Salud emitió un Decreto de Urgencia N° 007-2019 que hacía obligatoria la disponibilidad de un listado de medicamentos genéricos en cualquier farmacia o botica a nivel nacional. Con la llegada de la pandemia, se emitieron nuevas normas a favor de los ciudadanos y se amplió la lista a 40 medicinas de bajo precio que podrían ayudar a mejorar la salud de los pacientes.

Este documento tenía como fecha de vencimiento el 25 de febrero del año 2024 y la decisión de no prorrogar su vigencia generó preocupación entre los peruanos, quienes pensaron que esto implicaba que ya no se estarían disponibles en farmacias y boticas. Esto no sería así pues aunque la medida ya no exista, ya se está impulsando la conformación de una nueva lista de genéricos obligatorios. ¿Qué pasó realmente?

Dos meses antes del final del decreto, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, por medio de un oficio enviado al Ministerio de Salud (Minsa), solicitó que este no se prorrogue y, efectivamente, el Ejecutivo decidió no aumentar la vigencia del mismo. Con ello, la obligatoriedad pasó a ser opcional, pero ¿por qué el colegio profesional se posicionó de esta forma?, y ¿qué pasará con el acceso a los medicamentos genéricos?

Infoae Perú pudo entrevistar en exclusiva a la decana del Colegio Químico Farmacéutico, Dra. Sonia Delgado, para que explique este escenario que influye en la salud de millones de peruanos que requieren de atención médica en sus localidades.

Según Delgado, la comunicación enviada al Minsa se realizó antes del final de la vigencia (25 de febrero del 2024) que ya estaba estipulado en el propio documento. “Nosotros sí estamos de acuerdo con un listado de genéricos (...) pero al mismo tiempo solicitamos una conformación de una mesa de trabajo para crear un nuevo listado (de medicamentos) en base a necesidades reales.”

¿Cuál es la situación actual de las farmacias y boticas en el Perú?

Existen en el Perú dos tipos de farmacias: aquellas que pertenecen a grandes cadenas y grupos empresariales, y otras que pertenecen a químicos farmacéuticos que decidieron emprender con un negocio propio e independiente. Ambos casos plantean diferencias notables en lo que respecta a su presupuesto y a la capacidad que tienen para cumplir una normativa de obligatoriedad.

Según pudo conocer Infobae Perú, la problemática existente reside principalmente a que, en ocasiones es económicamente perjudicial para los establecimientos pequeños adquirir todos los medicamentos de la lista actual de genéricos porque existen productos “con poca rotación” o con baja demanda que llegan a caducar en los almacenes de los establecimientos, generando pérdidas.

A esto hay que añadir que la falta de alguno de estos puede generar una multa de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por parte de las Direcciones Regionales de Salud (Diresa). Es decir, que las pequeñas farmacias podrían exponerse a sanciones de montos superiores a 10 mil soles, lo que puede afectar gravemente a las economías de familias que dependen de estos emprendimientos.

Farmacias ya no están obligadas a ofrecer medicamentos genéricos ¿Qué ocurrió con la ley?| Composición Infobae

“Hay algunos medicamentos que en una farmacia en zonas alejadas es complicado que haya alta rotación. A diferencia de las grandes cadenas, los pequeños emprendimientos no pueden hacer cambios. No solo es una pérdida, sino que si en una inspección no se encuentra uno de estos medicamentos entonces las multas son altas y causa la desaparición del emprendimiento”, aseguró la Dra. Delgado a este medio.

Delgado considera que la normativa que ha caducado establece la obligatoriedad del abastecimiento de los medicamentos genéricos únicamente para los establecimientos privados (de cadena o independientes), pero no hace lo mismo con establecimientos de salud pública. “Trasladar esta responsabilidad a las farmacias y pequeños emprendimientos podría ser contraproducente para la economía. Por el tema de acceso (a medicinas genéricas) estamos totalmente de acuerdo con la medida (...)”, sostuvo la decana del Colegio Químico Farmacéutico a Infobae Perú.

“El oficio enviado al Minsa se produjo luego de realizar mesas de trabajo a nivel nacional. No es mi posición personal. La exigencia (de ofrecer medicamentos genéricos obligatoriamente) es incongruente y desproporcional a la realidad”, afirmó Delgado. Además, añadió que trasladar la responsabilidad del acceso a los medicamentos genéricos a establecimientos privados “no va a resolver el problema del abastecimiento”.

Incluso en el documento citado el propio Colegio Químico Farmacéutico, por medio de la Dra. Delgado solicita la conformación de una mesa de trabajo “con la finalidad de elaborar y sincerar una nueva lista de medicamentos genéricos de acuerdo a la realidad de la salud pública (...) solicito de carácter muy urgente señalar fecha y hora para la instalación de la mesa de trabajo”.

Farmacias ya no están obligadas a ofrecer medicamentos genéricos| Andina

Un nuevo listado de medicamentos genéricos

Según lo expresado por la decana del Colegio Químico Farmacéutico, si bien está de acuerdo con la existencia de una obligatoriedad del acceso a los medicamentos genéricos, esta lista de productos debería ser renovada pues “la lista fue elaborada en un contexto de pandemia del COVID-19, por lo que estos medicamentos estaban orientados a la atención de esta enfermedad. Ahora la realidad es diferente (...)”, aseguró Delgado

Para la decana, la idea es tener un listado de genéricos que pueda adaptarse a cualquier problema de salud nacional o epidemia que pueda generarse en el futuro y cuya elaboración involucre a diferentes actores “porque es importante el acceso a los medicamentos genéricos en el Perú”.

¿Entonces los medicamentos de la lista de genéricos ya no estarán disponibles en las farmacias y boticas? Lo cierto es que no. Si bien actualmente no es obligatorio que los establecimientos no ofrezcan estos productos, esto no quiere decir que su disponibilidad finalice automáticamente. La Dra. Delgado sostiene que los pacientes pueden contar con el ‘stock’ de seguridad’ que pueden tener todas las farmacias del Perú.

Infobae Perú pudo conocer que la mesa de trabajo solicitada por el Colegio Químico Farmacéutico aún no se ha conformado o al menos el colegio profesional consultado no ha sido convocado a formar parte de este diálogo para la conformación de una nueva lista de medicamentos genéricos. La evaluación realizada por el Ministerio de Salud no tiene un periodo de duración determinado antes de conformar una nueva lista.